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  • 22.01, 08:07

На переговоры в Астане прибыла делегация сирийской оппозиции

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На переговоры в Астане прибыла делегация сирийской оппозиции

На переговоры в Астане прибыла делегация сирийской оппозиции

На переговорах по Сирии в Астане США будет представлять посол в Казахстане Джордж Крол, сообщил исполняющий обязанности представителя Госдепа Марк Тонер.

Представители оппозиции Сирии прибыли в Астану для переговоров

В МИД Казахстана сообщили, что ночью в страну прибыла делегация сирийской оппозиции.

О прибытии в Астану на переговоры делегации сирийской оппозиции сообщил глава пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков. По его словам, делегация правительства САР прилетит в столицу Казахстана позже.

Жайнаков сообщил, что ранее в Астану уже прибыл спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также делегации России, Ирана и Турции.

Накануне стало известно, что США на переговорах по Сирии в Астане будет представлять посол в Казахстане Джордж Крол.

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