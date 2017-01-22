На переговоры в Астане прибыла делегация сирийской оппозиции

На переговорах по Сирии в Астане США будет представлять посол в Казахстане Джордж Крол, сообщил исполняющий обязанности представителя Госдепа Марк Тонер.
В МИД Казахстана сообщили, что ночью в страну прибыла делегация сирийской оппозиции.
О прибытии в Астану на переговоры делегации сирийской оппозиции сообщил глава пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков. По его словам, делегация правительства САР прилетит в столицу Казахстана позже.
Жайнаков сообщил, что ранее в Астану уже прибыл спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также делегации России, Ирана и Турции.
Накануне стало известно, что США на переговорах по Сирии в Астане будет представлять посол в Казахстане Джордж Крол.
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