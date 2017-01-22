Наблюдатели ОБСЕ посетили обстреливаемые с украинской стороны донецкие поселки

Сегодня в Донбассе международные наблюдатели посетят сразу два поселка, чтобы оценить ситуацию с безопасностью. Накануне миссия ОБСЕ приехала на донецкую станцию фильтрования воды. Этот стратегический объект часто обстреливают с позиций украинской армии. Буквально пару дней назад в этом районе снайпер ранил мирную жительницу.

Трасса, соединяющая крупные города Донбасса, давно перекрыта. Позиции противоборствующих сторон слишком близко, проезжать здесь автомобилистам просто невозможно. Фильтровальная станция находится всего лишь в километре в так называемой нейтральной зоне. На территории стратегически важного объекта для всего региона постоянно разрываются снаряды. Именно поэтому замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг вместе с коллегами решил отправиться в опасную зону без журналистов.Украинские силовики могут открыть огонь даже в присутствии международных наблюдателей. В этом убедилась жительница Докучаевска Наталья Маликова. Женщина была ранена снайпером ВСУ, когда ехала на пассажирском автобусе неподалеку от линии разграничения., пострадавшая: «Я сидела за водителем, мужчина сидел у окошка, я рядом. Мне попало в ногу».Побывали международные наблюдатели и на юге ДНР. Трасса до Мариуполя по-прежнему заминирована с двух сторон. После того как украинские силовики отказались освобождать проезд, защитники Донбасса заявили, что в одностороннем порядке делать этого не будут, так как опасаются прорыва., заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине: «Мы наблюдали на прошлой неделе значительное обострение ситуации вдоль всей линии соприкосновения. Это доказывает, что ситуация нестабильна, конфликт может усугубиться в любой момент».Как выяснил, в такой непростой обстановке приходится ходить в школу маленьким жителям прифронтовых поселков. Один из уроков посетили международные наблюдатели. На вопрос, чего хотят ученики в наступившем году, все сказали: мира. По словам Александра Хуга, такой же ответ он услышал и от школьников из соседних поселков по другую сторону линии фронта.