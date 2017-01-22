Юре из Ростовской области нужны деньги на лекарство от тяжелой болезни

Страшный диагноз запер
11-летнего Юру Стариченко из Ростовской области в больничной палате. Мальчик мечтает поскорее вернуться домой к семье и друзьям. Ребенок уже перенес несколько курсов химиотерапии, впереди сложнейшая операция. Сейчас Юре жизненно необходим новейший препарат, который даст шанс победить болезнь, но стоит спасительное лекарство неподъемных для многодетной семьи денег.
Жизнь ребят в селе Синяевское, где живет Юра, полна приключений. Но вдруг у мальчика сильно заболела нога. Заболела, казалось, ни с того ни с сего. Боль не унималась, потом начались мигрени, дискомфорт в животе, поползла вверх температура. Услышать от врачей диагноз острый «лимфобластный лейкоз» семья Юры Стариченко была не готова. За 11 лет мальчик и простудой-то болел всего несколько раз.
Весь минувший год лечением ребенка занимались врачи из Ростова. Когда, они уже были близки к тому, чтобы победить болезнь, начались рецидивы. Теперь, Юра лечится в Центре детской гематологии имени Рогачёва в Москве. Здесь он вместе с мамой, а дома его выздоровления ждут старшая сестра, младший братик и отец.
Характер у мальчика — кремень. Юре предстоит сложнейшая операция по трансплантации костного мозга, он об этом знает, но ни разу не показал, что ему страшно или тяжело. Все будет хорошо, говорит в одночасье повзрослевший ребенок и успокаивает маму и отца, нервы которых уже на пределе.
Юра мужественно перенес несколько курсов химиотерапии, но его лейкоз стандартной процедуре не поддается. Прежде чем провести трансплантацию, нужно вывести мальчика в состояние ремиссии. Помочь ребенку может только самый современный противоопухолевый препарат последнего поколения. В больнице его нет.
На полноценный курс лечения перед операцией нужны 20 упаковок этого лекарства. На покупку препарата необходимо найти миллион четыреста тысяч рублей. Чтобы помочь Юре, отправьте СМС на номер 6162 суммой пожертвования. Например: 250.
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