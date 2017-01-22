Агент особого назначения
Прямой эфир доступен только по ТВ до 06:58
Агент особого назначения 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.01, 06:35

Twitter по ошибке подписал около 560 тысяч человек на президентский аккаунт Трампа

комментировать

Twitter по ошибке подписал около 560 тысяч человек на президентский аккаунт Трампа

Twitter по ошибке подписал около 560 тысяч человек на президентский аккаунт Трампа

Руководство Twitter принесло извинения пользователям соцсети, которых без их ведома и согласия подписали на аккаунт нового президента США Дональда Трампа.

Как сообщил генеральный директор Twitter Джек Дорси, примерно 560 аккаунтов были в автоматическом режиме подключены к официальному аккаунту нового президента США Дональда Трампа.

Джек Дорси: «По нашим оценкам, это затронуло около 560 тысяч человек. Это была ошибка, это неправильно. Мы это признаем и приносим извинения».




Дорси объяснил, что пользователи, подписанные на официальный аккаунт 44 президента США POTUS44 оказались автоматически подписаны и на аккаунт POTUS (President of the United States). Раньше этот аккаунт принадлежал Бараку Обаме, однако во время инаугурации Дональда Трампа его закрепили за 45-м президентом США.

Сбой коснулся некоторых пользователей, которые уже отписались от чтения сообщений POTUS, а также части подписчиков официальных страниц в Twitter пресс-службы Белого дома и вице-президента США. По словам Дорси, в настоящее время уже все ошибки исправлены.

А накануне пользователи заметили, что на официальной странице президента США @POTUS во время церемонии инаугурации появилась фотография Дональда Трампа, а вот фоновая картинка осталась от выборов 2009 года, где победил Обама и празднует Демпартия. До инаугурации активный пользователь Twitter Дональд Трамп заявлял, что намерен в статусе президента США пользоваться своим личным аккаунтом @realdonaldtrump, у которого было на 4,5 млн больше подписчиков, чем у президента США. Теперь, похоже, все сообщения будут дублироваться в обоих аккаунтах.

Новости по теме

Смена власти в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru