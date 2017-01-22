Twitter по ошибке подписал около 560 тысяч человек на президентский аккаунт Трампа

Руководство Twitter принесло извинения пользователям соцсети, которых без их ведома и согласия подписали на аккаунт нового президента США Дональда Трампа.Twitter Джек Дорси, примерно 560 аккаунтов были в автоматическом режиме подключены к официальному аккаунту нового президента США Дональда Трампа.
Джек Дорси: «По нашим оценкам, это затронуло около 560 тысяч человек. Это была ошибка, это неправильно. Мы это признаем и приносим извинения».
We believe this affected about 560,000 people. This was a mistake, it wasn’t right, we own it, and we apologize. No excuses.— jack (@jack) 21 января 2017 г.
Дорси объяснил, что пользователи, подписанные на официальный аккаунт 44 президента США POTUS44 оказались автоматически подписаны и на аккаунт POTUS (President of the United States). Раньше этот аккаунт принадлежал Бараку Обаме, однако во время инаугурации Дональда Трампа его закрепили за 45-м президентом США.
Сбой коснулся некоторых пользователей, которые уже отписались от чтения сообщений POTUS, а также части подписчиков официальных страниц в Twitter пресс-службы Белого дома и вице-президента США. По словам Дорси, в настоящее время уже все ошибки исправлены.
А накануне пользователи заметили, что на официальной странице президента США @POTUS во время церемонии инаугурации появилась фотография Дональда Трампа, а вот фоновая картинка осталась от выборов 2009 года, где победил Обама и празднует Демпартия. До инаугурации активный пользователь Twitter Дональд Трамп заявлял, что намерен в статусе президента США пользоваться своим личным аккаунтом @realdonaldtrump, у которого было на 4,5 млн больше подписчиков, чем у президента США. Теперь, похоже, все сообщения будут дублироваться в обоих аккаунтах.
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