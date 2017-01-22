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  • 22.01, 06:35

Прокуратура Вашингтона предъявит обвинения задержанным противникам Трампа

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Прокуратура Вашингтона предъявит обвинения задержанным противникам Трампа

Прокуратура Вашингтона предъявит обвинения задержанным противникам Трампа

В пресс-службе аппарата прокурора Вашингтона сообщили, что более, чем половине задержанных во время беспорядков и погромов в столице США, будут предъявлены обвинения.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы аппарата прокурора Вашингтона, задержанным грозит тюремное заключение на срок до 10 лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

В заявлении также говорится, что большая часть лиц, задержанных в ходе беспорядков в Вашингтоне будут освобождены из-под стражи без залога. Первые судебные слушания состоятся в феврале.

Накануне в день инаугурации нового президента США в Вашингтоне произошли массовые беспорядки. Были задержаны около 230 человек. В их числе те, кто громил витрины магазинов, офисов и кафе, поджигал автомобили и бил в них стекла.

Так на нападение пожаловался, в том числе, и известный американский телеведущий Ларри Кинг. Полиция применяла водометы и слезоточивый газ. В столкновениях пострадали не менее 10 офицеров полиции.

Противники Трампа утроили акцию протеста в Вашингтоне. Не обошлось без столкновений с полицией, которая для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ. Было задержано около 50 человек.

Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.

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