Прокуратура Вашингтона предъявит обвинения задержанным противникам Трампа

В
пресс-службе аппарата прокурора Вашингтона сообщили, что более, чем половине задержанных во время беспорядков и погромов в столице США, будут предъявлены обвинения.
В заявлении также говорится, что большая часть лиц, задержанных в ходе беспорядков в Вашингтоне будут освобождены из-под стражи без залога. Первые судебные слушания состоятся в феврале.
в день инаугурации нового президента США в Вашингтоне произошли массовые беспорядки. Были задержаны около 230 человек. В их числе те, кто громил витрины магазинов, офисов и кафе, поджигал автомобили и бил в них стекла.
американский телеведущий Ларри Кинг. Полиция применяла водометы и слезоточивый газ. В столкновениях пострадали не менее 10 офицеров полиции.
Противники Трампа утроили акцию протеста в Вашингтоне. Не обошлось без столкновений с полицией, которая для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ. Было задержано около 50 человек.Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.
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