В Мельбурне возросло число жертв атаки водителя-наркомана

Пятой жертвой трагического происшествия в Мельбурне стал трехмесячный младенец, скончавшийся в больнице.Reuters со ссылкой на информацию полиции Мельбурна, в субботу вечером в больнице умер 3-месячный мальчик, получивший тяжелые ранения 20 января во время атаки неадекватного водителя, который намеренно сбивал и давил людей.
Ранее было известно о четверых погибших: троих мужчинах и 10-летней девочке. В настоящее время в австралийских больницах остаются 37 пострадавших, состояние четверых из них врачи оценивают как критическое.
убийца не связан с терроризмом. По информации австралийских СМИ, управлявший автомобилем мужчина страдает психическими расстройствами и злоупотреблял наркотиками.
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