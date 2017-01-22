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  • 22.01, 05:05

В Мельбурне возросло число жертв атаки водителя-наркомана

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В Мельбурне возросло число жертв атаки водителя-наркомана

В Мельбурне возросло число жертв атаки <nobr>водителя-наркомана</nobr>

Пятой жертвой трагического происшествия в Мельбурне стал трехмесячный младенец, скончавшийся в больнице.

Как сообщает Reuters со ссылкой на информацию полиции Мельбурна, в субботу вечером в больнице умер 3-месячный мальчик, получивший тяжелые ранения 20 января во время атаки неадекватного водителя, который намеренно сбивал и давил людей.

Ранее было известно о четверых погибших: троих мужчинах и 10-летней девочке. В настоящее время в австралийских больницах остаются 37 пострадавших, состояние четверых из них врачи оценивают как критическое.

Напомним, преступник был задержан. В полиции заявили, что убийца не связан с терроризмом. По информации австралийских СМИ, управлявший автомобилем мужчина страдает психическими расстройствами и злоупотреблял наркотиками.

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