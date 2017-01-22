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  • 22.01, 03:34

В результате железнодорожной катастрофы в Индии пострадали свыше 100 человек

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В результате железнодорожной катастрофы в Индии пострадали свыше 100 человек

В результате железнодорожной катастрофы в Индии пострадали свыше 100 человек

Не менее 12 человек погибли при крушении поезда в индийском штате Андхра-Прадеш.

Как сообщил телеканал NDTV, на границе индийских штатов Андхра-Прадеш и Орисса сошли с рельсов семь вагонов и локомотив экспресса, следовавшего из Джагдалпура в Бхубанешвар. Железнодорожная катастрофа произошла примерно в 23 часа по местному времени.

Сообщается, что погибли не менее 12 человек. По информации Agence France-Presse погибших больше 13. Точно известно, что ранения и травмы получили более 100 человек. На месте происшествия работают бригады медиков и спасателей, доставляющие пострадавших в больницы.

Причины аварии пока не установлены.

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