В результате железнодорожной катастрофы в Индии пострадали свыше 100 человек

Не менее 12 человек погибли при крушении поезда в индийском штате
NDTV, на границе индийских штатов Андхра-Прадеш и Орисса сошли с рельсов семь вагонов и локомотив экспресса, следовавшего из Джагдалпура в Бхубанешвар. Железнодорожная катастрофа произошла примерно в 23 часа по местному времени.
Андхра-Прадеш.
Сообщается, что погибли не менее 12 человек. По информации Agence France-Presse погибших больше 13. Точно известно, что ранения и травмы получили более 100 человек. На месте происшествия работают бригады медиков и спасателей, доставляющие пострадавших в больницы.
Причины аварии пока не установлены.
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