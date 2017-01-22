В Бейруте задержали террориста-смертника в поясе со взрывчаткой

Центральная улица столицы Ливана частично блокирована
РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, террорист был задержан при входе в кафе на улице Хамра в центре Бейрута. На мужчине был пояс со взрывчаткой. Сотрудники спецслужб оперативно скрутили ему руки и он не успел привести в действие взрывное устройство, спрятанное под курткой.
из-за спецоперации по задержанию террориста-смертника.
В настоящее время улица частично оцеплена. Спецоперацию провели сотрудники службы государственной безопасности и общей разведки. Задержанный жив. По имеющейся у СМИ информации, он получил травмы при задержании и доставлен в больницу.
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