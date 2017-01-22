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  • 22.01, 02:04

В Бейруте задержали террориста-смертника в поясе со взрывчаткой

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В Бейруте задержали <nobr>террориста-смертника</nobr> в поясе со взрывчаткой

В Бейруте задержали террориста-смертника в поясе со взрывчаткой

В Бейруте задержали <nobr>террориста-смертника</nobr> в поясе со взрывчаткой
  • Фото: @khalilassafir/ twitter.com

    • Центральная улица столицы Ливана частично блокирована из-за спецоперации по задержанию террориста-смертника.

    Ливанские спецслужбы предотвратили теракт в центре города, который собирался совершить террорист-смертник. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, террорист был задержан при входе в кафе на улице Хамра в центре Бейрута. На мужчине был пояс со взрывчаткой. Сотрудники спецслужб оперативно скрутили ему руки и он не успел привести в действие взрывное устройство, спрятанное под курткой.

    В настоящее время улица частично оцеплена. Спецоперацию провели сотрудники службы государственной безопасности и общей разведки. Задержанный жив. По имеющейся у СМИ информации, он получил травмы при задержании и доставлен в больницу.

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