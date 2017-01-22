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  • 22.01, 02:04

Российские гандболисты не смогли выйти в ¼ финала ЧМ

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Российские гандболисты не смогли выйти в ¼ финала ЧМ

Российские гандболисты не смогли выйти в ¼ финала ЧМ

Мужская сборная РФ по гандболу уступила словенцам в 1/8 финала чемпионата мира.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между гандболистами России и Словении завершился со счетом 26:32.

Сергей Шишкарев, президент Федерации гандбола России: «Я ставлю „неуд“, задача дойти до полуфинала не выполнена. Надо было использовать другую тактику и стараться сохранить добытое в первом тайме преимущество. Не хочу оправдывать такой результат травмами, но нам действительно не хватало игроков, особенно Павла Атьмана. И нам определенно не хватало мастерства».

Сборная РФ завершила свое выступление на турнире и покидает Францию. А словенские гандболисты в четвертьфинале сыграют с победителем матча Германия — Катар, пишет ТАСС.

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