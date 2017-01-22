Мужская сборная РФ по гандболу уступила словенцам в 1/8 финала чемпионата мира.
Сергей Шишкарев, президент Федерации гандбола России: «Я ставлю „неуд“, задача дойти до полуфинала не выполнена. Надо было использовать другую тактику и стараться сохранить добытое в первом тайме преимущество. Не хочу оправдывать такой результат травмами, но нам действительно не хватало игроков, особенно Павла Атьмана. И нам определенно не хватало мастерства».
Сборная РФ завершила свое выступление на турнире и покидает Францию. А словенские гандболисты в четвертьфинале сыграют с победителем матча Германия — Катар, пишет ТАСС.
Комментарии