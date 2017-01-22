Международная пилорама
Международная пилорама 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.01, 00:33

IBU откроет расследование в отношении СБР и семи российских биатлонистов

комментировать

IBU откроет расследование в отношении СБР и семи российских биатлонистов

IBU откроет расследование в отношении СБР и семи российских биатлонистов

На экстренном заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), сообщили о расследовании в отношении Союза биатлонистов России и семи российских спортсменов из 31, упомянутых во второй части доклада Макларена. Подозрения употреблении допинга в отношении 22 российских биатлонистов на заседании были сняты.

Сообщение пресс-службы Международного союза биатлонистов: «IBU откроет официальное расследование в отношении Союза биатлонистов России. СБР должен обеспечить предоставление детального и документированного отчета в отношении семи допинг-случаев, которые сейчас расследуются. Союз также принял решение автоматически включить всех спортсменов Союза биатлонистов России, выступающих в международных соревнованиях, в единый пул тестирования IBU».

Об этом стало известно после завершения на экстренного заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), которое состоялось в итальянском Антхольце. В Союзе биатлонистов России уже заявили, что представят объяснения по тем семи российским спортсменам, с которых еще не сняты подозрения в употреблении допинга.

Александр Кравцов, президент Союза биатлонистов РФ: «22 российских спортсмена оправданы. До 5 февраля СБР даст объяснения по оставшимся семерым».

Ранее стало известно, что дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, были закрыты IBU из-за отсутствия доказательств.

Эту информацию уже прокомментировал вице-премьер РФ Виталий Мутко, который назвал оправдание 22 российских биатлонистов «взвешенным решением IBU».

Виталий Мутко, вице-премьер РФ: «Это взвешенное решение, есть политика и есть право. Если уйти от политики и трескотни, и руководствоваться только нормами права, то все встанет на свои места. Наши спортсмены побеждают при помощи своих усилий и трудолюбия. В России нет никаких программ допинга. Но есть и люди, которые злоупотребляют и нарушают. Эти люди будут всегда наказаны».

Напомним, в декабре была представлена вторая часть доклада комиссии Ричарда Макларена, после чего Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало IBU список из 31 российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. В результате допингового скандала от соревнований были отстранены призеры Олимпиады в Сочи Яна Романова и Ольга Вилухина. Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в марте 2017 года, а также от проведения чемпионата мира среди молодежи и юниоров.

Новости по теме

Допинговые скандалы

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru