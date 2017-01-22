IBU откроет расследование в отношении СБР и семи российских биатлонистов

На экстренном заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), сообщили о расследовании в отношении Союза биатлонистов России и семи российских спортсменов из 31, упомянутых во второй части доклада Макларена. Подозрения употреблении допинга в отношении 22 российских биатлонистов на заседании были сняты.
Об этом стало известно после завершения на экстренного заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), которое состоялось в итальянском Антхольце. В Союзе биатлонистов России уже заявили, что представят объяснения по тем семи российским спортсменам, с которых еще не сняты подозрения в употреблении допинга.
Александр Кравцов, президент Союза биатлонистов РФ: «22 российских спортсмена оправданы. До 5 февраля СБР даст объяснения по оставшимся семерым».
Ранее стало известно, что дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, были закрыты IBU из-за отсутствия доказательств.
Эту информацию уже прокомментировал вице-премьер РФ Виталий Мутко, который назвал оправдание 22 российских биатлонистов «взвешенным решением IBU».
Виталий Мутко, вице-премьер РФ: «Это взвешенное решение, есть политика и есть право. Если уйти от политики и трескотни, и руководствоваться только нормами права, то все встанет на свои места. Наши спортсмены побеждают при помощи своих усилий и трудолюбия. В России нет никаких программ допинга. Но есть и люди, которые злоупотребляют и нарушают. Эти люди будут всегда наказаны».
допингового скандала от соревнований были отстранены призеры Олимпиады в Сочи Яна Романова и Ольга Вилухина. Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в марте 2017 года, а также от проведения чемпионата мира среди молодежи и юниоров.
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