В Индии 25 млн человек взялись за руки для борьбы с алкоголем

Свыше 25 млн жителей индийского штата Бихар выстроились в живую цепь, чтобы выразить поддержку правительственного запрета на продажу алкоголя.СМИ, местные власти приложили зафиксировать акцию представителям Книги рекордов Гиннеса. Население индийского штата Бихар составляет 110 млн человек. По разным оценкам, 25–30 млн из них выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы поддержать введенный местными властями запрет на торговлю спиртными напитками.
В апреле прошлого года в Бихаре вступил в силу полный запрет на производство, продажу и употребление спиртных напитков. Такой же запрет уже вводили еще в нескольких индийских штатах, но позже он был отменен. Акция была организована в поддержку антиалкогольной кампании.
Местное законодательство предусматривает суровый запрет за торговлю алкоголем. А в случае отравления людей контрафактными спиртосодержащими напитками виновным грозит смертная казнь или пожизненное заключение. На такие меры власти этого индийского штата пошли после многочисленных случаев отравления дешевыми спиртосодержащими жидкостями.
Фото: Indian Express
Фото: ankitnokha/ instagram.com
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