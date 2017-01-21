МВД намерено дактилоскопировать всех въезжающих в Россию иностранцев

Иностранцев, въезжающих на территорию России, могут обязать проходить процедуру дактилоскопии, сообщили в управлении по вопросам миграции МВД РФ.РИА Новости.
Ольга Кириллова, начальник главного управления по вопросам миграции МВД: «Сейчас прорабатываются изменения, в том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу».
Представитель ведомства отметила, что дактилоскопии будут подвергаться не только трудовые мигранты, но и всех въезжающие в страну.
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