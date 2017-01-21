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  • 21.01, 21:32

МВД намерено дактилоскопировать всех въезжающих в Россию иностранцев

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МВД намерено дактилоскопировать всех въезжающих в Россию иностранцев

МВД намерено дактилоскопировать всех въезжающих в Россию иностранцев

Иностранцев, въезжающих на территорию России, могут обязать проходить процедуру дактилоскопии, сообщили в управлении по вопросам миграции МВД РФ.

По словам начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Ольги Кирилловой, этот вопрос сейчас прорабатывается в ведомстве, передает РИА Новости.

Ольга Кириллова, начальник главного управления по вопросам миграции МВД: «Сейчас прорабатываются изменения, в том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу».

Представитель ведомства отметила, что дактилоскопии будут подвергаться не только трудовые мигранты, но и всех въезжающие в страну.

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