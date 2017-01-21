Безусловный доход: возможны ли в России деньги из воздуха

Безусловный базовый доход. Неужели в таком привлекательном финансовом эксперименте и правда есть
какой-то подвох?
Деньги на счастливчиков чуть ли не в буквальном смысле падают сверху. Решение ежемесячно платить каждому жителю страны «деньги ни за что» принимают на самом верху.
Правительства сразу нескольких стран решились на этот аттракцион неслыханной щедрости. Правда, пока что только в виде эксперимента. В Финляндии несколько тысяч избранных с этого года будут каждый месяц получать из казны по 560 евро и, если эксперимент признают удачным, то это правило обещают распространить на всю страну. Такие же «бесчеловечные» опыты ставят на своих гражданах чиновники Германии и Голландии.
Кто ж от такого откажется? Но именно так в прошлом году поступили жители Швейцарии. Как ни убеждали их сторонники дармовщины, которые для агитации даже высыпали на площади перед парламентом грузовик монет, на референдуме почти 80% швейцарцев сказали халяве решительное «нет» и отказались от ежемесячных выплат по 2,5 тыс. франков каждому.
Репортер «Центрального телевидения» Николай Дубинин попытался разобраться, неужели бесплатным сыром политики и чиновники завлекают людей в какую-то мышеловку? Ну а если в дармовом счастье для всех нет никаких подводных камней, то возможно ли когда-нибудь такое в России?
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