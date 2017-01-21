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  • 21.01, 20:01

МЧС распространило экстренное предупреждение о сильной метели в Москве

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МЧС распространило экстренное предупреждение о сильной метели в Москве

МЧС распространило экстренное предупреждение о сильной метели в Москве

Метеорологи сообщили спасателям, что с 18:00 в Москве пойдет сильный снег и будет дуть резкий ветер.

МЧС России по Москве: «По информации Центрального управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18:00 до 21:00 21 января в Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, метель, усиление северо-западного ветра порывами 13–18 м/с».

Из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев, повреждение рекламных конструкций. Автовладельцам стоит готовиться к заторам на дорогах: во время метели местами возможно ухудшение видимости.

Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, а также парковать машины в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, передает ТАСС.

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