МЧС распространило экстренное предупреждение о сильной метели в Москве

Метеорологи сообщили спасателям, что с 18:00 в Москве пойдет сильный снег и будет дуть резкий ветер.
Из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев, повреждение рекламных конструкций. Автовладельцам стоит готовиться к заторам на дорогах: во время метели местами возможно ухудшение видимости.
Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, а также парковать машины в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, передает ТАСС.
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