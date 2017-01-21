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  • 21.01, 20:01
Надежда Савченко пытается стать «украинским Трампом». Савченко, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Надежда Савченко пытается стать «украинским Трампом»

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Надежда Савченко пытается стать «украинским Трампом»

Надежда Савченко пытается стать «украинским Трампом»

    Вчерашняя национальная героиня Украины Надежда Савченко у себя на родине того и гляди превратится в «отверженную». Так, советник Арсена Авакова Зорян Шкиряк на этой неделе предложил вернуть депутата Верховной рады в Россию. Вот только зачем Савченко нужна России, советник главы МВД, видимо не подумал.

    Еще один способ избавить «незалежную» от Надежды предложил депутат Верховной рады Сергей Пашинский, который заявил, что Савченко должна сидеть в тюрьме, и даже написал на свою коллегу заявление в прокуратуру.

    От Савченко уже отреклась партия «Батькивщина», Савченко уже выгнали из украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. А после того как 17 января в эфире одного из украинских телеканалов она предложила украинцам отказаться от Крыма, члены комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны поспешили обвинить Савченко ни много ни мало в государственной измене.

    В ответ на выдвинутые против себя обвинения депутат Верховной рады заявила своим, теперь уже бывшим соратникам, что в измене стоит обвинить их самих.

    Надежда Савченко: «Измена здесь не я, измена здесь — вы».

    Со стороны может показаться, что эта раздобревшая на киевских харчах дивчина просто руководствуется девизом «слабоумие и отвага». Но что если, раз за разом причесывая против шерсти весь украинский политбомонд, она набирает еще и политический вес, четко следуя хорошо продуманной стратегии, которая тому же Дональду Трампу принесла победу на президентских выборах?

    Репортер телеканала НТВ Михаил Богданов отправился в Киев, чтобы разобраться в мутных водах украинского истеблишмента, где СБУ воюет с певицей Наташей Королёвой, министерство обороны бьется не на жизнь, а на смерть за прах былинного богатыря Ильи Муромца, а Надежда Савченко то ли хочет стать украинским Трампом, то ли не очень удачно играет пародию на него.

    Подробности — в репортаже.

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