Надежда Савченко пытается стать «украинским Трампом»

Вчерашняя национальная героиня Украины Надежда Савченко у себя на родине того и гляди превратится в «отверженную». Так, советник Арсена Авакова Зорян Шкиряк на этой неделе предложил вернуть депутата Верховной рады в Россию. Вот только зачем Савченко нужна России, советник главы МВД, видимо не подумал.
От Савченко уже отреклась партия «Батькивщина», Савченко уже выгнали из украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. А после того как 17 января в эфире одного из украинских телеканалов она предложила украинцам отказаться от Крыма, члены комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны поспешили обвинить Савченко ни много ни мало в государственной измене.
В ответ на выдвинутые против себя обвинения депутат Верховной рады заявила своим, теперь уже бывшим соратникам, что в измене стоит обвинить их самих.
Надежда Савченко: «Измена здесь не я, измена здесь — вы».
Со стороны может показаться, что эта раздобревшая на киевских харчах дивчина просто руководствуется девизом «слабоумие и отвага». Но что если, раз за разом причесывая против шерсти весь украинский политбомонд, она набирает еще и политический вес, четко следуя хорошо продуманной стратегии, которая тому же Дональду Трампу принесла победу на президентских выборах?
Репортер телеканала НТВ Михаил Богданов отправился в Киев, чтобы разобраться в мутных водах украинского истеблишмента, где СБУ воюет с певицей Наташей Королёвой, министерство обороны бьется не на жизнь, а на смерть за прах былинного богатыря Ильи Муромца, а Надежда Савченко то ли хочет стать украинским Трампом, то ли не очень удачно играет пародию на него.
Подробности — в репортаже.
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