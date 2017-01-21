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  • 21.01, 20:01
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Инаугурация Дональда Трампа: что осталось за кадром

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Инаугурация Дональда Трампа: что осталось за кадром

Инаугурация Дональда Трампа: что осталось за кадром

    На 45-го президента США многие в мире смотрят с нескрываемой тревогой. Репортер «Центрального телевидения», отправившись на инаугурацию Дональда Трампа, попытался не только разглядеть то, что осталось за кадром официальной церемонии, но и заглянуть в будущее — а не придется ли президента, чье имя украшало задние стекла тысяч российских автомобилей, вспоминать с ностальгией?

    Это, пожалуй, первый в истории президент, которого называют президентом Америки, но не американцев. Ведь с момента его победы на выборах народ, похоже, окончательно разделился на два непримиримых лагеря.

    Кажется, еще никогда в Америке не было такой инаугурации. И вроде бы все как всегда: забитые до отказа гостиницы, толпы людей на улицах Вашингтона. Вот только по лицам, лозунгам и плакатам сразу и не поймешь: то ли это всеобщий праздник, то ли национальный траур.

    Акции протеста трампоненавистников больше напоминают маскарад. А ведь они обещали устроить в американской столице чуть ли не новый Майдан, но революция закончилась парой разбитых витрин, а накануне инаугурации, попытка штурма особняка вице-президента Пенса и вовсе превратилась в парад секс-меньшинств.

    Тем временем ровно в 11:00 из Белого дома в сторону Капитолия выезжает кортеж с избранным и пока еще действующим президентом. По традиции уходящий глава государства едет с правой стороны, а приходящий — с левой. Такой вот символ преемственности власти: демократ или республиканец — две стороны одной медали. Но в этот раз демонстративное соблюдение традиций только подчеркивает пропасть, которая разделяет не только простых американцев, но и весь западный истеблишмент.

    Подробнее о церемонии инаугурации и первых шагах Дональда Трампа — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Андрея Суханова.

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