Упавшим на рельсы на Кольцевой линии метро оказался боец Росгвардии

Сбой движения поездов на Кольцевой линии московского метро произошел
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Москвы.
из-за падения на рельсы бойца Росгвардии.
Из сообщения правоохранительных органов: «Упавшим на пути является солдат по призыву Росгвардии, сотрудники которой осуществляют патрулирование станций Московского метрополитена вместе с полицией. Боец получил в результате падения ушибы и травмы неопасные для жизни, он направлен в медицинское учреждение».
Ранее сообщалось, что на станции «Проспект мира» Кольцевой линии московской подземки произошло ЧП. Там под приходящий поезд упал человек. Сотрудники метрополитена сняли напряжение с контактного рельса, после чего упавшего подняли на платформу. Из-за инцидента движение поездов было затруднено. На перроне скопилась большая толпа.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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