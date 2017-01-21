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  • 21.01, 18:29

Упавшим на рельсы на Кольцевой линии метро оказался боец Росгвардии

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Упавшим на рельсы на Кольцевой линии метро оказался боец Росгвардии

Упавшим на рельсы на Кольцевой линии метро оказался боец Росгвардии

Сбой движения поездов на Кольцевой линии московского метро произошел из-за падения на рельсы бойца Росгвардии.

Боец Росгвардии по неосторожности упал на пути во время патрулирования станции. При падении мужчина получил ушибы и травмы. В данный момент он направлен в медицинское учреждение, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Москвы.

Из сообщения правоохранительных органов: «Упавшим на пути является солдат по призыву Росгвардии, сотрудники которой осуществляют патрулирование станций Московского метрополитена вместе с полицией. Боец получил в результате падения ушибы и травмы неопасные для жизни, он направлен в медицинское учреждение».

Ранее сообщалось, что на станции «Проспект мира» Кольцевой линии московской подземки произошло ЧП. Там под приходящий поезд упал человек. Сотрудники метрополитена сняли напряжение с контактного рельса, после чего упавшего подняли на платформу. Из-за инцидента движение поездов было затруднено. На перроне скопилась большая толпа.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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