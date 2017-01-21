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  • 21.01, 18:29

Российские ученые предложили сделать ночи короче

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Российские ученые предложили сделать ночи короче

Российские ученые предложили сделать ночи короче

Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» предложили создать орбитальную систему, которая бы искусственно освещала землю, сокращая темное время суток.

Такие системы искусственного освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока, заявляют в РКК «Энергия».

Из сообщения РКК «Энергия»: «Они (системы) построены на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, находящимися на околоземной орбите».

Разрабатывая «космическое зеркало», российские ученые понимали, что искусственное освещение в ночное время будет нарушать биологические реакции у многих живых организмов, в том числе у людей. Поэтому разработчики предложили также искусственно понижать количество отраженной ультрафиолетовой радиации и синего света.

Более подробный доклад на эту тему эксперты намерены представить в ближайшее время на Академических чтениях по космонавтике в подмосковном Королёве, передает ТАСС.

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