Российские ученые предложили сделать ночи короче

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ракетно-космической корпорации «Энергия» предложили создать орбитальную систему, которая бы искусственно освещала землю, сокращая темное время суток.
Из сообщения РКК «Энергия»: «Они (системы) построены на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, находящимися на околоземной орбите».
Разрабатывая «космическое зеркало», российские ученые понимали, что искусственное освещение в ночное время будет нарушать биологические реакции у многих живых организмов, в том числе у людей. Поэтому разработчики предложили также искусственно понижать количество отраженной ультрафиолетовой радиации и синего света.
Более подробный доклад на эту тему эксперты намерены представить в ближайшее время на Академических чтениях по космонавтике в подмосковном Королёве, передает ТАСС.
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