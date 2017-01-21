Ликвидация киллера с гранатой в Москве попала на видео

Опубликована видеозапись штурма квартиры, где засел подозреваемый в расстреле бизнесмена в Москве.
Напомним, операция по задержанию подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена прошла в ночь на 21 января. Правоохранители обезвредили предполагаемого киллера, который в среду, 18 января, в Шмитовском проезде несколько раз выстрелил предпринимателю в голову. Киллер скрылся на автомобиле, который вскоре нашли брошенным в центре Москвы.
По факту посягательства на жизни сотрудников правоохранительных органов, а также незаконного хранения боеприпасов возбуждено уголовное дело.
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