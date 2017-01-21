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  • 21.01, 18:29
Ликвидация киллера с гранатой в Москве попала на видео. Москва, нападения, расследование, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ликвидация киллера с гранатой в Москве попала на видео

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Ликвидация киллера с гранатой в Москве попала на видео

Ликвидация киллера с гранатой в Москве попала на видео

Ликвидация киллера с гранатой в Москве попала на видео

    Опубликована видеозапись штурма квартиры, где засел подозреваемый в расстреле бизнесмена в Москве.

    На кадрах оперативной съемки показано, как бойцы Росгвардии проникают в квартиру одного из домов на Щелковском шоссе, после чего подозреваемый попытался привести в действие гранату Ф-1. Однако правоохранители успели применить оружие и ликвидировать злоумышленника.

    Напомним, операция по задержанию подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена прошла в ночь на 21 января. Правоохранители обезвредили предполагаемого киллера, который в среду, 18 января, в Шмитовском проезде несколько раз выстрелил предпринимателю в голову. Киллер скрылся на автомобиле, который вскоре нашли брошенным в центре Москвы.

    По факту посягательства на жизни сотрудников правоохранительных органов, а также незаконного хранения боеприпасов возбуждено уголовное дело.

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