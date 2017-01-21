«Очнулась в морге»: жертве ангарского маньяка удалось выжить после удара топором

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков хладнокровно поведал правоохранителям о своих преступлениях. Если выяснится, что все правда, этого человека можно будет назвать самым страшным серийным убийцей не только последних лет, но и нескольких последних десятилетий.шокирующее признание: на его счету не 22, а более 80 жертв.
Старую трассу, тянущуюся через весь Ангарск, горожане называли «ангарской дорогой смерти». Здешний лес — излюбленное место маньяка Попкова. Женщины сами садились к убийце в машину. На суде он назвал себя «чистильщиком». Попков рассказал следователям, что однажды жена изменила ему, после этого он стал мстить всем женщинам. Если попутчица соглашалась провести с ним время, он признавал ее падшей и приговаривал к высшей мере.
Непонятно, за что он приговорил свою 16-летнюю соседку Веру Рыбакову. Девушка дружила с его дочерью. Школьница просто села в машину к своему соседу-милиционеру, который предложил подвести ее до дома. Тело подростка обнаружили на кладбище.
Самой молодой жертве Попкова было 14 лет. Нельзя сказать, что все женщины были падшими, были и те, кто ехал домой. Преступник так обнаглел от безнаказанности, что убивал почти в одном месте. Как выяснил корреспондент Вячеслав Немышев, тела находили в 500 метрах друг от друга. На заброшенной стройке, почти в центре города, он забил арматурой женщину, которая шла на вокзал встречать свою мать, тело сбросил в траншею.
Хладнокровный убийца никогда не оставлял следов. Лишь однажды его смертельная схема дала сбой. Тогда Светлане было 18 лет, ушел последний трамвай, она ежилась от холода, как вдруг рядом остановилась милицейская машина. Попков, одетый в милицейскую форму, предложил подвезти, по дороге предложил выпить шампанского, после чего принялся вершить свой суд. Он свернул с федеральной трассы, проехал буквально метров 200, в лесочке остановился, вытащил женщину из машины и принялся убивать. Он ударил ее несколько раз обухом топора по голове, после чего пощупал пульс и убедился, что жертва мертва. Светлана выжила и спряталась от всего мира.
Сергей Мисявичус, отец потерпевшей: «Она раздетая была, в одних трусиках».
Светлана сама не понимает, как ей удалось выжить. Вспоминает, как боролась с преступником, вокруг машины бегала.
Светлана, потерпевшая: «Он завалил меня и давай о дерево бить. Потом не помню, что он со мной делал. Сначала в морге очнулась, потом в больнице».
Кто же он — маньяк-потрошитель, садист или слетевший с катушек человек? Психологи уверены, что он — некрофил. Правоохранители считают, что душегуб не раскаялся, а заключенные со стажем даже не сомневаются, что все эти признания — хитрая уловка пожизненно осужденного, которому так хочется славы, что он готов признаться еще хоть в сотне смертных грехов.
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