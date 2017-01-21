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  • 21.01, 16:59

В Минсельхозе сочли преждевременным разговор об отмене продэмбарго

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В Минсельхозе сочли преждевременным разговор об отмене продэмбарго

В Минсельхозе сочли преждевременным разговор об отмене продэмбарго

Заместитель главы Минсельхоза РФ Евгений Громыко считает, что об отмене Россией контрсанкций против Запада пока преждевременно.

Как заявил Громыко в интервью агентству ТАСС, преждевременные разговоры об отмене продэмбарго нервируют бизнес.

Евгений Громыко, замглавы Минсельхоза: «Конечно, это решение правительства может быть. Мы — Минсельхоз — считаем это преждевременным, это нервирует бизнес. Это надо сесть и обсудить. Серьезно и детально этот вопрос никто не обсуждает».

В данный момент, по мнению Громыко, нет никаких экономических оснований отказываться от продэмбарго, тем более в одностороннем порядке.

Евгений Громыко, замглавы Минсельхоза: «Надеюсь, что это такая политическая риторика пока — мы проявляем добрую волю, об этом всегда говорили, что не мы вводили санкции, у нас ответные санкции, но отказаться от них в одностороннем порядке — это смысла никакого нет. Предлагать отказываться обеим сторонам — для этого нужны веские основания. Экономических оснований у нас положительных никаких нет. Будет либо никак, либо отрицательно».

Ранее первый вице-премьер РФ Шувалов заявил, что бизнес должен исходить из того, что санкции и встречные ограничения могут быть отменены уже в 2018 году. Поэтому российским сельхозпроизводителям сейчас нужно активнее продвигать свою продукцию, так как со снятием продэмбарго на рынок придут зарубежные поставщики.

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