В Минсельхозе сочли преждевременным разговор об отмене продэмбарго

Заместитель главы Минсельхоза РФ Евгений Громыко считает, что об отмене Россией контрсанкций против Запада пока преждевременно.ТАСС, преждевременные разговоры об отмене продэмбарго нервируют бизнес.
Евгений Громыко, замглавы Минсельхоза: «Конечно, это решение правительства может быть. Мы — Минсельхоз — считаем это преждевременным, это нервирует бизнес. Это надо сесть и обсудить. Серьезно и детально этот вопрос никто не обсуждает».
В данный момент, по мнению Громыко, нет никаких экономических оснований отказываться от продэмбарго, тем более в одностороннем порядке.
Евгений Громыко, замглавы Минсельхоза: «Надеюсь, что это такая политическая риторика пока — мы проявляем добрую волю, об этом всегда говорили, что не мы вводили санкции, у нас ответные санкции, но отказаться от них в одностороннем порядке — это смысла никакого нет. Предлагать отказываться обеим сторонам — для этого нужны веские основания. Экономических оснований у нас положительных никаких нет. Будет либо никак, либо отрицательно».
Ранее первый вице-премьер РФ Шувалов заявил, что бизнес должен исходить из того, что санкции и встречные ограничения могут быть отменены уже в 2018 году. Поэтому российским сельхозпроизводителям сейчас нужно активнее продвигать свою продукцию, так как со снятием продэмбарго на рынок придут зарубежные поставщики.
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