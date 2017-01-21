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  • 21.01, 16:59
На съезде «Единой России» обсуждают текущие проблемы страны. Единая Россия, партии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На съезде «Единой России» обсуждают текущие проблемы страны

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На съезде «Единой России» обсуждают текущие проблемы страны

На съезде «Единой России» обсуждают текущие проблемы страны

    Эффективность власти в стране и работа экономической системы, народный контроль за чиновниками на местах и повышение темпов роста экономики — все эти темы стали предметом обсуждения на XVI съезде партии «Единая Россия», который открылся сегодня на ВДНХ.

    На площадках с участием министров и экспертов идет дискуссия о текущих проблемах страны, начиная от здравоохранения и заканчивая культурой. Первый вице-премьер Александр Жуков, открывая работу съезда, подчеркнул, что в Москву приехали члены партии из самых дальних уголков страны, которые знают ситуацию на местах не понаслышке.

    Александр Жуков, первый вице-спикер Государственной думы РФ, первый заместитель председателя Госдумы РФ: «Будут подготовлены тезисы и намечены пути действий в ближайшее время».

    Вице-премьер подчеркнул, что в текущей ситуации нельзя забывать об эффективном использовании бюджетных средств, но не менее важно обеспечить, чтобы каждый рубль был потрачен максимально эффективно.

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