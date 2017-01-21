На съезде «Единой России» обсуждают текущие проблемы страны

Эффективность власти в стране и работа экономической системы, народный контроль за чиновниками на местах и повышение темпов роста экономики — все эти темы стали предметом обсуждения на XVI съезде партии «Единая Россия», который открылся сегодня на ВДНХ.

На площадках с участием министров и экспертов идет дискуссия о текущих проблемах страны, начиная от здравоохранения и заканчивая культурой. Первый вице-премьер Александр Жуков, открывая работу съезда, подчеркнул, что в Москву приехали члены партии из самых дальних уголков страны, которые знают ситуацию на местах не понаслышке., первый вице-спикер Государственной думы РФ, первый заместитель председателя Госдумы РФ: «Будут подготовлены тезисы и намечены пути действий в ближайшее время».Вице-премьер подчеркнул, что в текущей ситуации нельзя забывать об эффективном использовании бюджетных средств, но не менее важно обеспечить, чтобы каждый рубль был потрачен максимально эффективно.