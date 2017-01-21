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  • 21.01, 16:59
В Ижевске механики «починили» автомобиль с котом под капотом. Ижевск, автомобили, кошки, ремонт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Ижевске механики «починили» автомобиль с котом под капотом

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В Ижевске механики «починили» автомобиль с котом под капотом

В Ижевске механики «починили» автомобиль с котом под капотом

    Работники одного из автосервисов в Ижевске спасли забравшегося в моторный отсек автомобиля кота, который приехал к ним вместе с клиентом.

    Сотрудники автосервиса сняли спасение черно-белого кота на видео. На кадрах автомеханик двумя руками вытаскивает из моторного отсека кота, который забился глубоко в недра капота и не желает покидать укрытие. Сотрудник берет животное на руки: кот напуган, но цел.

    Автомеханики рассказали местным СМИ, что животное чудом не получило никаких травм. Хозяин автомобиля сообщил, что несчастный кот, судя по всему, катался с ним полдня — проехал около 60 километров. В конце концов автомобилист услышал «посторонние звуки» и решил обратиться в автосервис.

    «К нам обратился клиент с посторонним звуком в моторном отсеке. Неисправность устранили, кот не пострадал», — сообщается на странице автосервиса в соцсети.

    Кота накормили и приласкали. После чего автовладелец забрал животное с собой.

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