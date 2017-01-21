В Ижевске механики «починили» автомобиль с котом под капотом

Работники одного из автосервисов в Ижевске спасли забравшегося в моторный отсек автомобиля кота, который приехал к ним вместе с клиентом.
Автомеханики рассказали местным СМИ, что животное чудом не получило никаких травм. Хозяин автомобиля сообщил, что несчастный кот, судя по всему, катался с ним полдня — проехал около 60 километров. В конце концов автомобилист услышал «посторонние звуки» и решил обратиться в автосервис.
«К нам обратился клиент с посторонним звуком в моторном отсеке. Неисправность устранили, кот не пострадал», — сообщается на странице автосервиса в соцсети.
Кота накормили и приласкали. После чего автовладелец забрал животное с собой.
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