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  • 21.01, 16:59

В Испании охотник во время ссоры застрелил двух лесников

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В Испании охотник во время ссоры застрелил двух лесников

В Испании охотник во время ссоры застрелил двух лесников

Стрельбой завершилась ссора 28-летнего жителя Барселоны, охотившегося в лесах испанской Каталонии, и двух сотрудников лесной охраны.

В результате инцидента, произошедшего в муниципалетете Аспа, двое сотрудников лесной охраны погибли. Как сообщает издание la Vanguardia, они были убиты выстрелами в голову с близкого расстояния.

После совершения преступления охотник вызвал на место происшествия скорую помощь, полагая, что лесники всего лишь ранены. Однако медики зафиксировали смерть обоих.

Стрелявшего задержали. Сообщается, что он не пытался скрыться и уже дал признательные показания. Расследование происшествия продолжается.


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