В Испании охотник во время ссоры застрелил двух лесников

Стрельбой завершилась ссора
la Vanguardia, они были убиты выстрелами в голову с близкого расстояния.
28-летнего жителя Барселоны, охотившегося в лесах испанской Каталонии, и двух сотрудников лесной охраны.
После совершения преступления охотник вызвал на место происшествия скорую помощь, полагая, что лесники всего лишь ранены. Однако медики зафиксировали смерть обоих.
Стрелявшего задержали. Сообщается, что он не пытался скрыться и уже дал признательные показания. Расследование происшествия продолжается.
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