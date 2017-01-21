Жительница Иркутска на морозе сдвинула два трамвайных вагона: видео

Оксана Кошелёва из Иркутска установила новый мировой рекорд, сдвинув трамвайные вагоны общей массой более 40 тонн.

Спортсменке удалось не только сдвинуть с места два вагона с 70 пассажирами, но и протащить их около 5 метров.Как отмечают местные СМИ, рекорд был установлен с первой попытки и в морозную погоду — сегодня столбики термометров в Иркутске показали минус 20 градусов.Теперь планируется подать заявку в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннеса. Ведь Кошелёва стала первой женщиной, которая вручную смогла сдвинуть трамвай, составленный из двух вагонов. Ранее спортсменке покорились 16-тонный грузовик, трамвайный вагон в 18 тонн и вертолет Ми-8 в 8,5 тонны.