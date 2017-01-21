Однажды…
Однажды… 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.01, 16:59
Жительница Иркутска на морозе сдвинула два трамвайных вагона: видео. Иркутск, Книга Гиннесса, рекорды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жительница Иркутска на морозе сдвинула два трамвайных вагона: видео

1 комментарий

Жительница Иркутска на морозе сдвинула два трамвайных вагона: видео

Жительница Иркутска на морозе сдвинула два трамвайных вагона: видео

    Оксана Кошелёва из Иркутска установила новый мировой рекорд, сдвинув трамвайные вагоны общей массой более 40 тонн.

    Спортсменке удалось не только сдвинуть с места два вагона с 70 пассажирами, но и протащить их около 5 метров.

    Как отмечают местные СМИ, рекорд был установлен с первой попытки и в морозную погоду — сегодня столбики термометров в Иркутске показали минус 20 градусов.

    Теперь планируется подать заявку в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннеса. Ведь Кошелёва стала первой женщиной, которая вручную смогла сдвинуть трамвай, составленный из двух вагонов. Ранее спортсменке покорились 16-тонный грузовик, трамвайный вагон в 18 тонн и вертолет Ми-8 в 8,5 тонны.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru