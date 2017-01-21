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  • 21.01, 16:59

Жуков одобрил планы российских легкоатлетов выступать под нейтральным флагом

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Жуков одобрил планы российских легкоатлетов выступать под нейтральным флагом

Жуков одобрил планы российских легкоатлетов выступать под нейтральным флагом

В кулуарах съезда «Единой России» президент Олимпийского комитета РФ Александр Жуков прокомментировал планы российских легкоатлетов выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Жуков считает, что это нормальное желание спортсменов.

Александр Жуков, президент Олимпийского комитета РФ: «Нашим спортсменам, и ведущим легкоатлетам в том числе, нужно выступать на международных соревнованиях. Если спортсмен не участвует в главных соревнованиях, он, естественно, просто теряет квалификацию, теряет рейтинг, возможность отбора на крупнейшие международные соревнования, поэтому это нормально. Ненормально, что наша Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор не восстановлена в правах».

По словам Жукова, выполнены все требования, которые были со стороны международной федерации, тем не менее этот процесс затягивается. При этом вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев считает выступление россиян на соревнованиях под нейтральным флагом «унижением». Свою позицию по этому вопросу глава высшего совета ЛДПР обозначил на своей странице в Twitter.




Лебедев не согласился с мнением представителей российского спортивного руководства, которое с пониманием отнеслось к легкоатлетам, решившим выступать под нейтральным флагом.

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