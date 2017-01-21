Жуков одобрил планы российских легкоатлетов выступать под нейтральным флагом

В кулуарах съезда «Единой России» президент Олимпийского комитета РФ Александр Жуков прокомментировал планы российских легкоатлетов выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

А я считаю это позор и унижение

Надо бороться за восстановление прав спортсменов выступать под флагом России. Престиж страны важнее рейтинга https://t.co/RXOI8TUzP1 — Игорь Лебедев (@Russian1972) 21 января 2017 г.

Жуков считает, что это нормальное желание спортсменов., президент Олимпийского комитета РФ: «Нашим спортсменам, и ведущим легкоатлетам в том числе, нужно выступать на международных соревнованиях. Если спортсмен не участвует в главных соревнованиях, он, естественно, просто теряет квалификацию, теряет рейтинг, возможность отбора на крупнейшие международные соревнования, поэтому это нормально. Ненормально, что наша Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор не восстановлена в правах».По словам Жукова, выполнены все требования, которые были со стороны международной федерации, тем не менее этот процесс затягивается. При этом вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев считает выступление россиян на соревнованиях под нейтральным флагом «унижением». Свою позицию по этому вопросу глава высшего совета ЛДПР обозначил на своей странице в Twitter.Лебедев не согласился с мнением представителей российского спортивного руководства, которое с пониманием отнеслось к легкоатлетам, решившим выступать под нейтральным флагом.