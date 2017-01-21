Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГИЛ в Сирии

Шесть дальних бомбардировщиков
Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли групповой авиаудар по объектам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
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Минобороны РФ: «Данными объективного контроля подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов».
Также сообщается, что авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30см и Су-35с c аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
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