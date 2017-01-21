Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГИЛ в Сирии

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 , взлетев с территории России, нанесли групповой авиаудар по объектам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор .

Как сообщает Министерство обороны России, целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы.: «Данными объективного контроля подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов».Также сообщается, что авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30см и Су-35с c аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.