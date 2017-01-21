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  • 21.01, 16:59
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГИЛ в Сирии. Минобороны РФ, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГИЛ в Сирии

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Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГИЛ в Сирии

Бомбардировщики <nobr>Ту-22М3</nobr> нанесли удар по объектам ИГИЛ в Сирии

    Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли групповой авиаудар по объектам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

    Как сообщает Министерство обороны России, целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы.

    Минобороны РФ: «Данными объективного контроля подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов».

    Также сообщается, что авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30см и Су-35с c аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

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