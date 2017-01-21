Мединский предложил ввести в школах курс истории кино

Министр культуры России Владимир Мединский выдвинул инициативу по введению в школьную программу курса по истории кино. За поддержкой глава ведомства министру образования Ольге Васильевой.
Министр напомнил о том, что правительство РФ поддержало программу кинофикации малых городов. В ее рамках, по словам Мединского, планируется до конца 2018 года открыть 600 кинозалов в малых городах страны. Причем, указал министр, в прошлом году уже было открыто и переоборудовано 174 кинотеатра. Все это, по мнению Мединского, поможет исправить сложившуюся на данный момент ситуацию, когда даже в государственных кинотеатрах идет на 90% голливудское кино.
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