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  • 21.01, 15:27

Мединский предложил ввести в школах курс истории кино

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Мединский предложил ввести в школах курс истории кино

Мединский предложил ввести в школах курс истории кино

Министр культуры России Владимир Мединский выдвинул инициативу по введению в школьную программу курса по истории кино. За поддержкой глава ведомства министру образования Ольге Васильевой.

Владимир Мединский: «Надеюсь, что Министерство образования поддержит нашу программу популяризации российского кино и преподавания истории российского кино… Мне кажется, что история кино была бы хорошим дополнением к литературе и истории в наших школах».

Министр напомнил о том, что правительство РФ поддержало программу кинофикации малых городов. В ее рамках, по словам Мединского, планируется до конца 2018 года открыть 600 кинозалов в малых городах страны. Причем, указал министр, в прошлом году уже было открыто и переоборудовано 174 кинотеатра. Все это, по мнению Мединского, поможет исправить сложившуюся на данный момент ситуацию, когда даже в государственных кинотеатрах идет на 90% голливудское кино.

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