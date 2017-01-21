На МКАД столкнулись пять машин, есть пострадавшие

По меньшей мере три человека пострадали при столкновении пяти легковых автомобилей на
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека.
северо-востоке МКАД.
Источник: «На 95-м километре внутреннего кольца МКАД столкнулись пять легковых автомобилей. Предварительно пострадали три человека».
По информации источника Агентства городских новостей «Москва», одного из пострадавших с места ДТП госпитализировали на вертолете.
Сообщается, что на месте массовой аварии по двум полосам перекрыто движение транспорта. Сотрудники ДПС частично регулируют движение. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.
Комментарии