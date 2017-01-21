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  • 21.01, 15:27
На МКАД столкнулись пять машин, есть пострадавшие. автомобили, ДТП, МКАД, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На МКАД столкнулись пять машин, есть пострадавшие

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На МКАД столкнулись пять машин, есть пострадавшие

На МКАД столкнулись пять машин, есть пострадавшие

На МКАД столкнулись пять машин, есть пострадавшие
  • Фото: Дионис Кассий /vk.com

    • По меньшей мере три человека пострадали при столкновении пяти легковых автомобилей на северо-востоке МКАД.

    ДТП произошло на 95-м километре внутреннего кольца МКАД неподалеку от торгового центра. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека.

    Источник: «На 95-м километре внутреннего кольца МКАД столкнулись пять легковых автомобилей. Предварительно пострадали три человека».

    По информации источника Агентства городских новостей «Москва», одного из пострадавших с места ДТП госпитализировали на вертолете.

    Сообщается, что на месте массовой аварии по двум полосам перекрыто движение транспорта. Сотрудники ДПС частично регулируют движение. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

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