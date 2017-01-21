Автор памятника Владимиру презентовал 7-метровый монумент Калашникова

Скульптуру планируют установить в Оружейном переулке в Москве накануне Дня Победы.монумента князю Владимиру, установленному на Боровицкой площади в конце 2015 года.
Накануне в мастерской Щербакова состоялась презентация полноразмерной модели монумента, выполненной пока в мягком материале — глине. Скульптор рассказал, что высота памятника составит более 7 метров. Скульптура будет изображать знаменитого советского конструктора Михаила Калашникова, который держит свое главное изобретение в руках и, по задумке автора, любуется им.
Как рассказал Щербаков в интервью агентству «Москва», «основная идея в том, что по характеру Михаил Тимофеевич человек скромный, держащий автомат и любующийся им как совершенным аппаратом».
Памятник отольют через месяц, а установят 8 мая 2017 года в Оружейном переулке.
Проект памятника был представлен президенту РФ Владимиру Путину министром культуры Владимиром Мединским в сентябре прошлого года во время посещения концерна «Калашников» в Ижевске. Глава государства одобрил идею увековечивания памяти конструктора. Деньги на создание памятника собирали на сайте дар.история.рф, акцию организовало Российское военно-историческое общество.
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