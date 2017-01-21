Бойцы спецназа уничтожили в Дагестане двух боевиков

В ходе контртеррористической операции в Кизлярском районе Дагестана ликвидированы двое боевиков хасавюртовской бандгруппы.Интерфакс» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Из сообщения НАК: «В результате боя двое оказавших вооруженное сопротивление бандитов были нейтрализованы. Установлено, что с октября прошлого года они примкнули к так называемой хасавюртовской банде и причастны к ряду дерзких преступлений террористической направленности, в том числе к убийству в декабре 2016 года двух сотрудников полиции».
В НАК также сообщили, что уничтоженные боевики вымогали крупные суммы денег у местных предпринимателей. Позже полученные путем вымогательства деньги направлялись на финансирование террористической деятельности на Северном Кавказе.
Отмечается, что КТО прошла без потерь среди сотрудников правоохранительных органов и местных жителей. В данный момент место проведения операции осматривают взрывотехники ФСБ. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
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