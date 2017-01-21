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  • 21.01, 15:28

Бойцы спецназа уничтожили в Дагестане двух боевиков

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Бойцы спецназа уничтожили в Дагестане двух боевиков

Бойцы спецназа уничтожили в Дагестане двух боевиков

В ходе контртеррористической операции в Кизлярском районе Дагестана ликвидированы двое боевиков хасавюртовской бандгруппы.

Бандиты укрывались в частном доме в поселке Вперёд Кизлярского района. В ответ на предложение сдаться преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Бойцы спецназа ФСБ и сотрудники МВД России оцепили территорию вокруг дома и эвакуировали жителей поселка. Позже, в ходе штурма, боевики были уничтожены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Из сообщения НАК: «В результате боя двое оказавших вооруженное сопротивление бандитов были нейтрализованы. Установлено, что с октября прошлого года они примкнули к так называемой хасавюртовской банде и причастны к ряду дерзких преступлений террористической направленности, в том числе к убийству в декабре 2016 года двух сотрудников полиции».

В НАК также сообщили, что уничтоженные боевики вымогали крупные суммы денег у местных предпринимателей. Позже полученные путем вымогательства деньги направлялись на финансирование террористической деятельности на Северном Кавказе.

Отмечается, что КТО прошла без потерь среди сотрудников правоохранительных органов и местных жителей. В данный момент место проведения операции осматривают взрывотехники ФСБ. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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