«Америка признает силу России»: раскрыто тайное пророчество Ванги

На заре
90-х годов великая ясновидящая знала, кто придет к власти на Украине. Предсказательница говорила метафорами.
Ванга: «Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет!»
Кличко, Порошенко, Тимошенко и Яценюк действительно появились на украинской политической арене.
Ванга: «В краю подземных нор и рукотворных гор все сотрясется».
Край подземных нор и рукотворных гор — это, безусловно, Донбасс, с его угольными шахтами и так называемыми терриконами — отвалами отработанной породы.
Ванга: «Все сотрясется, и горе будет людям! И многое от этого рухнет на Западе, и многое поднимется на Востоке».
Как ни крути, все поразительно сходится. 30 лет назад малограмотная пожилая целительница из крошечного болгарского городка не могла знать о существовании Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Она никогда не называла их имена, но она точно знала, что ожидания многих не оправдаются, а глобальный Запад ждет разочарование.
Западная Европа действительно вздрогнет, когда к ней нагрянет Ближний Восток. Кто в середине 80-х в здравом уме мог представить, каким будет Париж в наши дни? А Ванга это видела и пыталась предостеречь.
Ванга: «И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут. Они придут управлять Европой».
По словам близких, Ванга сама боялась своих видений, неохотно говорила о будущем и озвучивала пророчества, только когда уже не было сил молчать.
Ванга: «Много несчастий ждет тех, кто идет против России».
ЦРУ помогало Бен Ладену воевать против нашей армии в Афганистане, а Ванга уже знала, чем обернется дружба американцев с террористами.
Ванга: «Страх! Страх! Братья-близнецы американские падут, заклеванные железными птицами. Волки завоют, и кровь невинная прольется рекой».
О каких близнецах и железных птицах предупреждала слепая ясновидящая, станет ясно только спустя 5 лет после ее смерти — 11 сентября 2001 года. В день свадьбы принца Чарльза и леди Дианы Спенсер ясновидящая точно предсказала смерть принцессы и не ошиблась. О том, что Сталину жить осталось недолго, Ванга предупредила за полгода до кончины вождя. Ее пророчества продолжают сбываться.
В Болгарии каждый знает: те, кого Ванга приблизила к себе при жизни, после ее смерти практически не дают интервью и избегают журналистов. Программе «Новые русские сенсации» Здравка Янева, любимая невестка Ванги, впервые сообщила то, о чем никогда не говорила даже болгарским репортерам.
Здравка Янева: «Когда в Америке будет чернокожий президент тогда Америка пойдет вниз. И там будут большие проблемы. Ванга предвидела и две главных ошибки Барака Обамы. Кровь в центре Киева и тотальный пожар на Ближнем Востоке. Будет третья война. Она будет долгая и длительная. Она будет другая. Погибнут многие люди. Дипломатическая война. Трудно сказать. Но весь мир воюет. Мы видим это. Будет длительно. Много людей погибнет. Будет страшно, очень страшно и длительно».
Ванга предсказывала, что люди начнут делится по вере, предупреждала о множестве голодных и погибших.
Ванга: «Сейчас вы называетесь Союзом, а потом вы будете называться, как при святом отце Сергии, — Русью. Как орел, воспарит Россия над землею и осенит всю землю своими крыльями. Все, даже Америка, признают ее духовное превосходство».
Здравка Янева: «Так вернется слава России и все узнают, кто она, и Америка подпишет и признает силу России. Но нескоро, когда упадет Сирия».
Ванга предсказывала, что в Дамаске камня на камне не останется. Перед самой смертью ясновидящая завещала своим близким молчать обо всем, что она говорила о будущем. И они молчали больше 20 лет, повинуясь ее последней воле.
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