Лавров: «Исламское государство» живет за счет производства наркотиков

Глава МИД РФ рассказал о прочных связях между наркобизнесом и террористическими организациями.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Вокруг нас Афганистан постоянно наращивает производство наркотиков, я имею в виду территории, которые контролируется талибами и другими оппозиционными группировками. ИГ во многом существует за счет контрабанды нефти, но и за счет производства наркотиков».
Также, выступая на Международном антинаркотическом форуме в Подмосковье, Лавров выступил против распространения «нарколиберальных идей». С ними, заявил министр, нельзя соглашаться. Ведь, подчеркнул Лавров, «сборы от пороков и страданий никогда не смогут обеспечить благополучие ни человека, ни государства», передает РИА Новости.
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