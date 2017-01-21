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  • 21.01, 15:27

Лавров: «Исламское государство» живет за счет производства наркотиков

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Лавров: «Исламское государство» живет за счет производства наркотиков

Лавров: «Исламское государство» живет за счет производства наркотиков

Глава МИД РФ рассказал о прочных связях между наркобизнесом и террористическими организациями.

По словам министра, сегодня наркотики не только наносят колоссальный ущерб отечественной экономике, но и представляют угрозу международной безопасности. Ведь именно «наркобизнес финансирует львиную долю затрат, за счет которых существуют террористические организации», в том числе запрещенное «Исламское государство».

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Вокруг нас Афганистан постоянно наращивает производство наркотиков, я имею в виду территории, которые контролируется талибами и другими оппозиционными группировками. ИГ во многом существует за счет контрабанды нефти, но и за счет производства наркотиков».

Также, выступая на Международном антинаркотическом форуме в Подмосковье, Лавров выступил против распространения «нарколиберальных идей». С ними, заявил министр, нельзя соглашаться. Ведь, подчеркнул Лавров, «сборы от пороков и страданий никогда не смогут обеспечить благополучие ни человека, ни государства», передает РИА Новости.

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