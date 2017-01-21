Ранивший противника Трампа стрелок сдался властям

В Сиэтле полицейским сдался стрелок, который ранил мужчину на одном из митингов против инаугурации Дональда Трампа.ABC News, стрелок, ранивший мужчину в живот в ходе протестов у Вашингтонского университета в Сиэтле в день инаугурации президента США Дональда Трампа, сдался властям.
Сейчас его допрашивают, сообщил телеканалу мэр города.
Состояние раненого активиста оценивается как критическое, врачи готовят его к операции.
Массовые протесты также прошли в Нью-Йорке, Сиэтле, Далласе, Чикаго и Портленде.
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