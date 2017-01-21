Двойные стандарты
Двойные стандарты 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.01, 13:57

Ранивший противника Трампа стрелок сдался властям

комментировать
Ранивший противника Трампа стрелок сдался властям

Ранивший противника Трампа стрелок сдался властям

Ранивший противника Трампа стрелок сдался властям
  • Фото: @MattMrozinski /twitter.com

    • В Сиэтле полицейским сдался стрелок, который ранил мужчину на одном из митингов против инаугурации Дональда Трампа.

    Как сообщает ABC News, стрелок, ранивший мужчину в живот в ходе протестов у Вашингтонского университета в Сиэтле в день инаугурации президента США Дональда Трампа, сдался властям.

    Сейчас его допрашивают, сообщил телеканалу мэр города.

    Состояние раненого активиста оценивается как критическое, врачи готовят его к операции.

    Акции протеста в день инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне переросли накануне в массовые беспорядки. Протестующие били витрины и стекла в машинах, а полиция в ответ применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Сообщалось о шести раненых стражах порядка и 217 задержанных.

    Массовые протесты также прошли в Нью-Йорке, Сиэтле, Далласе, Чикаго и Портленде.

    Новости по теме

    Смена власти в США

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru