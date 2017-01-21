Песков: США и Россия не могут существовать без разногласий

Дмитрий Песков заявил, что и после прихода в Белый дом Дональда Трампа противоречия между Россией и США останутся.Вести.Ru», пресс-секретарь российского президента отметил, что интересы таких больших стран, как Россия и США, не могут не сталкиваться.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это (Трамп) не наш человек. Это человек американский. Наверное, большая ошибка предаваться каким-то иллюзиям в отношении будущего наших отношений в том плане, что будущее наших двусторонних отношений будет свободно от противоречий, от разногласий. Такого быть не может. Мы действительно две самые большие страны в мире. И существовать без трений, столкновений интересов мы не можем».
Что же касается антироссийских санкций, то, по словам Пескова, увязывать их отмену с вопросом сокращения ядерных вооружений вряд ли возможно. Песков напомнил, что Путин ранее неоднократно говорил, что вопрос санкций не является темой повестки дня для РФ.
Кроме того, Песков сообщил, что Путин в ближайшее время позвонит президенту Трампу и поздравит его со вступлением в должность, и отметил, что «так или иначе главы государств встретятся».
протесты против Трампа в США, Песков отметил, что американцы сами должны разбираться со своими проблемами. По словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас в США можно наблюдать «беспрецедентный раскол, который явно не способствует величию этой страны».
вступил в должность 45-го президента США.
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