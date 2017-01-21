Министр культуры Южной Кореи арестована за создание черного списка артистов

В отношении министра культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Кроме того, ее обвиняют в даче заведомо ложных показаний.Yonhap New, список состоял из почти 10 тысяч имен. Отмечается, что среди них были писательница Хан Канг, получившая в 2016 году международный «Букер», и лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер и сценарист Пак Чхан Ук. Всем внесенным в список персонам было отказано в помощи и финансовой поддержке со стороны государства.
В данный момент неизвестно, какие последствия грозят министру в случае признания судом ее вины. Также следователям предстоит выяснить, имела ли отношение к списку президент страны Пак Кын Хе.
скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после известия о том, что ее приближенная Цой Сун Силь, не работавшая в администрации, правила тексты публичных президентских выступлений до того, как глава государства их зачитывала. Кроме того, Цой Сун Силь обвиняют в вымогательстве пожертвований у ряда крупных компаний и переводе в их в НКО для собственных нужд.
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