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  • 21.01, 13:57

ОКР: ненормально, что Всероссийская федерация легкой атлетики не восстановлена в правах

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ОКР: ненормально, что Всероссийская федерация легкой атлетики не восстановлена в правах

ОКР: ненормально, что Всероссийская федерация легкой атлетики не восстановлена в правах

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выполнила все предъявленные ей требования.

Однако, подчеркнул глава ОКР, ВФЛА до сих пор не восстановлена в правах. По словам Жукова, этот процесс сейчас затягивается.

Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России: «Ненормально то, что наша Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор не восстановлена в правах. В общем-то, они выполнили все требования, которые были со стороны Международной федерации легкой атлетики (IAAF). И, тем не менее, этот процесс затягивается».

Жуков подчеркнул, что только после восстановления ВФЛА в правах российские легкоатлеты смогут выступать на всех международных соревнованиях под флагом РФ.

Пока же глава ОКР заявил, что не возражает, если российские атлеты будут выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Жуков назвал эту практику нормальной, так как спортсменам нельзя терять квалификацию, передает «Интерфакс».

Напомним, громкий скандал вокруг российской легкой атлетики разгорелся в 2015 году. В результате ВФЛА была дисквалифицирована, а почти все спортсмены из РФ потеряли право выступить на Олимпиаде в Рио. Суды различных инстанций это решение поддержали.

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