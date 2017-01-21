Песков: пока ракеты НАТО будут в Европе, российские останутся в Калининграде

BBC, вывести российские ракеты из Калининграда не представляется возможным, пока ракеты НАТО остаются на территории Европы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условие, при котором Москва уберет ракеты из Калининградской области.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Невозможно просто убрать эти ракеты из Калининграда, не зная, будут ли планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса упразднены на европейском континенте».
Польские власти заговорили о «российской угрозе» после появления вооружений приграничной Калининградской области. Заявления о якобы существующей угрозе со стороны Москвы прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя Москва неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не нападет на какую-либо из стран НАТО. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, в Североатлантическом альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападения, но ищут причину для размещения большего числа техники и батальонов у российских границ.
Что касается передислокации ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область, то ее ранее прокомментировали в Минобороны РФ. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что речь идет о мобильных комплексах, благодаря которым ракетные войска совершенствуют подготовку. По словам Конашенкова, из перевозки «Искандеров» никто не делал большого секрета.
Комментарии