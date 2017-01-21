Джигарханян судится с бывшей женой за квартиру на Старом Арбате

Народный артист Армен Джигарханян выясняет отношения с бывшей женой в суде. На кону — 70 миллионов рублей. Юристы утверждают, что у Джигарханяна больше нет никакого имущества и он хочет забрать свою половину, нажитую в браке.
А теперь Армен Джигарханян счастлив вместе с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. А у бывшей требует квартиру в самом центре Москвы.
Бывшая жена Джигарханяна признается: их счастливый брак дал трещину, когда она уехала в Америку. Знаменитый муж предложил ей встретить старость за границей и отправил в Даллас налаживать быт. Тогда-то соседи и заметили, что в квартиру Джигарханяна на Старом Арбате зачастила молодая блондинка.
Костюмерша Джигарханяна рассказывает: она с первого взгляда поняла, что Виталина для народного артиста — не просто помощница.
Сама Виталина в каждом интервью уверяет, что она не охотница за миллионами Джигарханяна. В актера она влюбилась еще девчонкой. Подробности — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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