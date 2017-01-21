Квартирный вопрос
Квартирный вопрос 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.01, 12:27

Владельца рухнувшего под Новосибирском конного клуба отправили под домашний арест

комментировать

Владельца рухнувшего под Новосибирском конного клуба отправили под домашний арест

Владельца рухнувшего под Новосибирском конного клуба отправили под домашний арест

Новосибирский районный суд избрал меру пресечения владельцу конного клуба «Аллюр», при обрушении в котором погибли люди.

Предпринимателя Игоря Воротникова решено отправить по домашний арест до 19 марта.

Как сообщает «Интерфакс», взять бизнесмена под домашний арест суд просила сторона защиты. Следствие же настаивало на более серьезной мере пресечения — заключении под стражу.

Сам же предприниматель в ходе заседания заявил, что чувствует свою вину в произошедшем, а также выразил готовность понести наказание и помочь родственникам погибших и пострадавшим. Также Воротников подчеркнул, что готов давать показания и не намерен скрываться.

Напомним, ЧП в конном клубе «Аллюр» произошло в четверг, 19 января. Под обломками крыши погибли 15-летняя девушка и 45-летний тренер. Пострадали еще три человека, в частности, травму позвоночника получила 16-летняя девушка.

По данным следствия, Воротников не принял мер, обеспечивающих безопасность занятий. При этом здание конного клуба, которое возвели на земле бывшего детского оздоровительного лагеря, было объявлено самовольной постройкой. При этом владелец клуба рассказал, что обращался к землевладельцам за разрешением. Ему ответили письменно, что манеж поставить можно.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru