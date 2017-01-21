Владельца рухнувшего под Новосибирском конного клуба отправили под домашний арест

Новосибирский районный суд избрал меру пресечения владельцу конного клуба «Аллюр», при обрушении в котором погибли люди.
Как сообщает «Интерфакс», взять бизнесмена под домашний арест суд просила сторона защиты. Следствие же настаивало на более серьезной мере пресечения — заключении под стражу.
Сам же предприниматель в ходе заседания заявил, что чувствует свою вину в произошедшем, а также выразил готовность понести наказание и помочь родственникам погибших и пострадавшим. Также Воротников подчеркнул, что готов давать показания и не намерен скрываться.
15-летняя девушка и 45-летний тренер. Пострадали еще три человека, в частности, травму позвоночника получила 16-летняя девушка.
По данным следствия, Воротников не принял мер, обеспечивающих безопасность занятий. При этом здание конного клуба, которое возвели на земле бывшего детского оздоровительного лагеря, было объявлено самовольной постройкой. При этом владелец клуба рассказал, что обращался к землевладельцам за разрешением. Ему ответили письменно, что манеж поставить можно.
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