Около 40 человек пострадали при пожаре в ночном клубе в Бухаресте

Крупный пожар произошел минувшей ночью в одном из ночных клубов румынской столицы.Agerpres пострадали 38 человек. Многие из них отравились угарным газом. Сейчас в больницах города остаются шесть пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии.
В борьбе с огнем были задействованы 27 пожарных расчетов. Сообщается, что здание клуба полностью сгорело и обрушилось.
Причины пожара пока не известны, хотя, по словам очевидцев, посетители клуба курили прямо в помещении, несмотря на то что в Румынии это запрещено законом. По факту происшествия прокуратурой Бухареста возбуждено уголовное дело. Ведется расследование инцидента.
Напомним, в ноябре 2015 года крупный пожар произошел в бухарестском ночном клубе «Колектив», погибли 64 человека. Причиной пожара стало пиротехническое шоу, которое проводилось в клубе вопреки соблюдению норм безопасности.
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