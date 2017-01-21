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  • 21.01, 12:26
Около 40 человек пострадали при пожаре в ночном клубе в Бухаресте. ночные клубы, пожары, Румыния. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Около 40 человек пострадали при пожаре в ночном клубе в Бухаресте

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Около 40 человек пострадали при пожаре в ночном клубе в Бухаресте

Около 40 человек пострадали при пожаре в ночном клубе в Бухаресте

    Крупный пожар произошел минувшей ночью в одном из ночных клубов румынской столицы.

    Пожар вспыхнул в элитном ночном клубе Bamboo. В результате возгорания, по данным агентства Agerpres пострадали 38 человек. Многие из них отравились угарным газом. Сейчас в больницах города остаются шесть пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии.

    В борьбе с огнем были задействованы 27 пожарных расчетов. Сообщается, что здание клуба полностью сгорело и обрушилось.

    Причины пожара пока не известны, хотя, по словам очевидцев, посетители клуба курили прямо в помещении, несмотря на то что в Румынии это запрещено законом. По факту происшествия прокуратурой Бухареста возбуждено уголовное дело. Ведется расследование инцидента.

    Напомним, в ноябре 2015 года крупный пожар произошел в бухарестском ночном клубе «Колектив», погибли 64 человека. Причиной пожара стало пиротехническое шоу, которое проводилось в клубе вопреки соблюдению норм безопасности.

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