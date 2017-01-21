Бумажные пакеты сделают жесткие авокадо и зеленые манго спелыми и вкусными

Часто приходится слышать, как люди ругают продающиеся зимой фрукты и овощи. И
Еда живая и мертвая» узнали 5 интересных фактов о зимних овощах и фруктах. Во-первых, они не вредны. Современные технологии позволяют вырастить в холодное врем ягода любую культуру, это вопрос усилий и инвестиций. В теплицах нередко применяют кажущийся противоестественным гидропонный способ, когда и земли-то толком никакой нет, а корни просто омываются раствором с удобрениями. Специалисты, следящие за качеством продуктов, уверяют: если делом занимались профессионалы, продукт будет хорошим.
виноград-то пластмассовый, и груши ватные, и помидоры резиновые.
Есть мнение, что купленные зимой овощи и фрукты надо хорошо мыть. Производители-нарушители зачастую перебарщивают с защитой своих плодов не только при транспортировке, но и при выращивании, поэтому на всякий случай мыть надо тщательно. Для этого необязательно пользоваться специальными средствами, достаточно теплой воды. Срезать кожуру совершенно не нужно, так как при этом теряется значительная часть полезных свойств.
Если говорить о пользе, то пластиковые плоды из супермаркетов вполне способны положительно влиять на здоровье. Должное количество полезных веществ содержат бананы, груши, апельсины, виноград.
Если кто-то считает, что зимние фрукты не особенно вкусные, то не надо хотеть слишком многого. Селекционеры и так сотворили чудо — вывели такие сорта, которые позволяют нам круглый год иметь на столах свежие продукты.
Чтобы сделать зеленое манго спелым, нужно положить его в бумажный пакет вместе с яблоком, которое выделяет ускоряющий созревание газ этилен. Через неделю манго созреет. Дубовое авокадо можно превратить в нежное и кремовое, если завернуть в бумагу и оставить в теплом месте на 3–4 дня.
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