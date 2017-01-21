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  • 21.01, 13:57
Готовим кролика: как сделать мясо мягким и устранить запах. еда, мясо, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Готовим кролика: как сделать мясо мягким и устранить запах

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Готовим кролика: как сделать мясо мягким и устранить запах

Готовим кролика: как сделать мясо мягким и устранить запах

    Кролик — это не только ценный мех, но и 3–4 килограмма диетического, легко усваиваемого мяса. Почему его рекомендуют детям и беременным и правда ли, что оно лучше любого другого?

    Диетологи и педиатры подтверждают, что крольчатина гораздо реже вызывает нежелательные реакции, чем другие виды мяса. А еще в ней оптимальное соотношение разных видов жирных кислот. Для ослабленных и детских организмов — в самый раз. Но нужно ли есть кролика здоровым взрослым — большой вопрос. Причем вопрос исключительно вкуса, так как нравится оно не всем. Альтернативой может стать индейка, птица, постная свинина.

    Разделанная тушка кролика напоминает кошку, поэтому на лапках оставляют мех, который ни с чем не спутать. Отличить молодую крольчатину можно по цвету: он равномерный, тонкая сеть жировых прослоек не должна быть желтой, это выдает размороженный продукт, который поставляется из Китая. Из Поднебесной поступает до 90% крольчатины, лежащей на российских прилавках. О том, как ее лучше готовить, смотрите в программе «Еда живая и мертвая».

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