Готовим кролика: как сделать мясо мягким и устранить запах

Кролик — это не только ценный мех, но и
3–4 килограмма диетического, легко усваиваемого мяса. Почему его рекомендуют детям и беременным и правда ли, что оно лучше любого другого?
Разделанная тушка кролика напоминает кошку, поэтому на лапках оставляют мех, который ни с чем не спутать. Отличить молодую крольчатину можно по цвету: он равномерный, тонкая сеть жировых прослоек не должна быть желтой, это выдает размороженный продукт, который поставляется из Китая. Из Поднебесной поступает до 90% крольчатины, лежащей на российских прилавках. О том, как ее лучше готовить, смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
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