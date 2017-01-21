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  • 21.01, 10:56

Раненный в ходе протестов в США активист находится в критическом состоянии

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Раненный в ходе протестов в США активист находится в критическом состоянии

Раненный в ходе протестов в США активист находится в критическом состоянии

Раненный в ходе протестов в США активист находится в критическом состоянии
  • Фото: @MattMrozinski /twitter.com

    • Американские СМИ сообщают, что в ходе протестов в день инаугурации Дональда Трампа один из активистов в Сиэтле получил огнестрельное ранение, сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.

    Кто стрелял в протестующего, не известно. По факту нападения сейчас проводится расследование, сообщает «Интерфакс».

    Мужчина получил ранения во время акции протеста близ Вашингтонского университета в Сиэтле. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, раненого готовят к операции в медицинском центре Харборвью, сообщают американские СМИ.

    Акции протеста в связи вступлением 45-го президента США в должность накануне прокатились по всей Америке. Только в Вашингтоне прошло несколько десятков митингов. Не обошлось без столкновений и слезоточивого газа. Несколько сотен противников Дональда Трампа устроили погромы в столице США: били витрины, стекла лимузинов, поджигали мусорные баки. Полиция прекратила беспорядки, применив шумовые гранаты и слезоточивый газ. Больше сотни демонстрантов были арестованы.

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