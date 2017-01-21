Квартирный вопрос
Квартирный вопрос 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.01, 12:26

Белоруссия продлила действие увеличенных тарифов на транзит нефти

комментировать

Белоруссия продлила действие увеличенных тарифов на транзит нефти

Белоруссия продлила действие увеличенных тарифов на транзит нефти

Белорусские власти продлили сроки действия новых тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам.

В постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли говорится, что новые тарифы будут действовать не до 31 марта, как было предусмотрено ранее, а на протяжении всего 2017 года.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии с 1 февраля решили увеличить тарифы на услуги компании «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке нефти на 11,76%, а на услуги «Гомельтранснефть Дружба» — на 7,7%.

Еще в начале прошлого октября Белоруссия без уведомления российской стороны заявила о планах повысить тарифы на транзит нефти. В Москве же в ответ заявили, что Минск допустил юридическое нарушение.

После этого предусмотренное с 11 октября повышение тарифов на 50% было отменено. Минск и Москва продолжили переговоры по нефтегазовому спору. В Белоруссии хотели увеличить тариф на 20,5%, в то время Москва соглашалась на рост в районе 5,5%.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru