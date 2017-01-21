Белоруссия продлила действие увеличенных тарифов на транзит нефти

Белорусские власти продлили сроки действия новых тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам.постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли говорится, что новые тарифы будут действовать не до 31 марта, как было предусмотрено ранее, а на протяжении всего 2017 года.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии с 1 февраля решили увеличить тарифы на услуги компании «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке нефти на 11,76%, а на услуги «Гомельтранснефть Дружба» — на 7,7%.
Еще в начале прошлого октября Белоруссия без уведомления российской стороны заявила о планах повысить тарифы на транзит нефти. В Москве же в ответ заявили, что Минск допустил юридическое нарушение.
После этого предусмотренное с 11 октября повышение тарифов на 50% было отменено. Минск и Москва продолжили переговоры по нефтегазовому спору. В Белоруссии хотели увеличить тариф на 20,5%, в то время Москва соглашалась на рост в районе 5,5%.
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