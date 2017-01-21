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  • 21.01, 10:56
Владелец обрушившегося конного клуба под Новосибирском попросил прощения. Новосибирская область, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Владелец обрушившегося конного клуба под Новосибирском попросил прощения

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Владелец обрушившегося конного клуба под Новосибирском попросил прощения

Владелец обрушившегося конного клуба под Новосибирском попросил прощения

    Дело об обрушении крыши конного клуба и гибели двух человек слушается в суде. Обвинения предъявлены директору манежа, Игорю Воротникову, избирается мера пресечения.

    Владелец новосибирского конного клуба «Аллюр», выступая в суде, заявил, что чувствует свою вину в произошедшем, готов понести наказание и помочь родственникам погибших и пострадавших, передает РИА Новости.

    Игорь Воротников, директор конного клуба «Аллюр»: «Я в первую очередь хочу принести извинения семьям погибших и пострадавших. Я чувствую свою вину и готов понести наказание, которое вынесет суд».

    При этом Воротников считает, что крыша клуба обрушилась не из-за скопившегося на ней снега, как утверждают следователи. Он рассказал, что последний раз снег убирали 16 декабря, а трагедия случилась 19 января.

    Игорь Воротников: «Для меня самого происшествие стало неожиданностью. Я считал, что принял все меры, чтобы такого не произошло, и пока сам не знаю, есть ли в произошедшем моя вина. С первых минут я не отказывался сотрудничать со следствием. Считаю, что, находясь под домашним арестом, у меня будет возможность оказать помощь и содействие пострадавшим».

    Ранее сообщалось, что здание конного клуба было самовольной постройкой, его возвели на земле бывшего детского оздоровительного лагеря. Владелец клуба рассказал, что он обращался к землевладельцам за разрешением. Ему ответили письменно, что манеж поставить можно.

    Игорь Воротников: «По поводу самовольного строения. В 2012 году я обратился к „Почте России“» ( собственник участка) за разрешением. Написал письмо с просьбой разрешить мне установить временное сооружение — манеж 20 на 40. Мне был дан письменный ответ о том, что «разрешаем».

    Следствие просит заключить обвиняемого под стражу, так как Воротников может оказать давление на свидетелей с целью дачи нужных ему показаний. Кроме того, по данным СК, обвиняемый может скрыть следы преступления и уехать из России.

    Под обломками крыши конного клуба «Аллюр» под Новосибирском погибли 15-летняя воспитанница клуба и 45-летний тренер. Пострадали еще три человека, 16-летняя девочка получила травму позвоночника и сейчас находится в больнице.

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