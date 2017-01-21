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  • 21.01, 09:24

Масштабный пожар в Челябинске: горит деревообрабатывающий завод

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Масштабный пожар в Челябинске: горит деревообрабатывающий завод

Масштабный пожар в Челябинске: горит деревообрабатывающий завод

Масштабный пожар в Челябинске: горит деревообрабатывающий завод
  • Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

    • Площадь пожара на мебельной фабрике в Челябинске составила не менее 800 квадратных метров.

    Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области, в настоящее время масштабный пожар в Челябинске по адресу Механическая улица, 40, локализован.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону: «В 07:05 по местному времени (05:05 по Москве) поступило сообщение о пожаре в деревообрабатывающем цехе в Челябинске. Открытым пламенем горел цех для хранения древесины. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на другие строения. В 08:16 по местному времени (06:16 по Москве) — пожар был локализован на площади 800 квадратных метров».

    По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работает лаборатория МЧС, ведущая мониторинг экологической ситуации. В МЧС также сообщили, что на полную ликвидацию возгорания потребуется несколько часов.

    Михаил Теплых, представитель ГУ МЧС Челябинской области: «Пожар очень сложный по масштабам, большая площадь. Много горючих материалов. Работать на этом объекте придётся долго. На полную ликвидацию с проливкой и разбором сгоревших завалов, чтобы не возникло повторного возгорания, потребуется несколько часов. Но горожанам не стоит беспокоиться, угрозы отравления воздуха опасными веществами нет».

    В борьбе с огнем задействованы более 70 специалистов и 18 единиц техники.

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