Актеры и музыканты выступят на Международном антинаркотическом форуме

В Подмосковье открывается Международный антинаркотический форум. Будут обсуждать эффективные методы борьбы с распространением наркотиков и помощь тем, кто оказался в зависимости. Ожидается выступление известных актеров, музыкантов, врачей, политиков и общественных деятелей.

Здесь не любят вопросы о прошлом. Годы ломок и страданий оставили не самые приятные воспоминания, да и мало кто захочет понять бывшего наркомана.: «Я уже просто трезвую жизнь не представлял».Жене — 39 лет, 20 из них он был на игле, несколько раз пытался завязать сам, срывался через пару дней, потом снова передоз, скорые, реанимации.: «Меня дедушка закрывал в квартире, но все равно я выходила, и к батарее меня приковывали руками, я сама просила, в гараже меня закрывали. Но ничего мне не помогало».Кристине сейчас 18 лет. В 12 она сделала первую затяжку спайсом, в 16 впала в кому. Когда девушка поняла, что медленно умирает, сама попросила о помощи. Помогли в реабилитационном центре.Как выяснил, сегодня на учете наркологов состоит около 8 миллионов человек, еще миллионов 20 никогда не обращались за помощью. Центров, готовых лечить зависимость, по стране насчитывается не больше тысячи. В лучшем случае из 10 наркоманов к нормальной жизни возвращаются только 4., председатель правления Национального антинаркотического союза: «Из 10 поступивших на реабилитацию только 2–3 человека остаются трезвыми».Никита в прошлом сам наркоман с 10-летним стажем. Сегодня он помогает другим бороться с наркотиками. По словам молодого человека, сегодня это делать гораздо сложнее, потому что дилеры всегда на несколько шагов впереди.: «Раньше нужно было доставать, воровать, а сейчас ничего этого не нужно. То есть молодежь креативная, ссылочку нашел, перевел деньги и узнал, где закладка».Однако бороться можно. Один из методов — арт-терапия, то есть лечение через искусство. Эффективность оценивается в 50%. Очень неплохой результат. Сегодня лечение в реабилитационных центрах проходят до 20 тысяч человек, но треть из них вернется к старым привычкам. Самое страшное, говорят специалисты, что наркомания молодеет. Средний возраст зависимого сегодня составляет 15 лет.