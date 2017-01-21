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  • 21.01, 10:56
Актеры и музыканты выступят на Международном антинаркотическом форуме. Московская область, наркотики и наркомания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Актеры и музыканты выступят на Международном антинаркотическом форуме

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Актеры и музыканты выступят на Международном антинаркотическом форуме

Актеры и музыканты выступят на Международном антинаркотическом форуме

    В Подмосковье открывается Международный антинаркотический форум. Будут обсуждать эффективные методы борьбы с распространением наркотиков и помощь тем, кто оказался в зависимости. Ожидается выступление известных актеров, музыкантов, врачей, политиков и общественных деятелей.

    Здесь не любят вопросы о прошлом. Годы ломок и страданий оставили не самые приятные воспоминания, да и мало кто захочет понять бывшего наркомана.

    Евгений Курмелев: «Я уже просто трезвую жизнь не представлял».

    Жене — 39 лет, 20 из них он был на игле, несколько раз пытался завязать сам, срывался через пару дней, потом снова передоз, скорые, реанимации.

    Кристина Артюшевская: «Меня дедушка закрывал в квартире, но все равно я выходила, и к батарее меня приковывали руками, я сама просила, в гараже меня закрывали. Но ничего мне не помогало».

    Кристине сейчас 18 лет. В 12 она сделала первую затяжку спайсом, в 16 впала в кому. Когда девушка поняла, что медленно умирает, сама попросила о помощи. Помогли в реабилитационном центре.

    Как выяснил корреспондент Александр Терёхин, сегодня на учете наркологов состоит около 8 миллионов человек, еще миллионов 20 никогда не обращались за помощью. Центров, готовых лечить зависимость, по стране насчитывается не больше тысячи. В лучшем случае из 10 наркоманов к нормальной жизни возвращаются только 4.

    Никита Лушников, председатель правления Национального антинаркотического союза: «Из 10 поступивших на реабилитацию только 2–3 человека остаются трезвыми».

    Никита в прошлом сам наркоман с 10-летним стажем. Сегодня он помогает другим бороться с наркотиками. По словам молодого человека, сегодня это делать гораздо сложнее, потому что дилеры всегда на несколько шагов впереди.

    Никита: «Раньше нужно было доставать, воровать, а сейчас ничего этого не нужно. То есть молодежь креативная, ссылочку нашел, перевел деньги и узнал, где закладка».

    Однако бороться можно. Один из методов — арт-терапия, то есть лечение через искусство. Эффективность оценивается в 50%. Очень неплохой результат. Сегодня лечение в реабилитационных центрах проходят до 20 тысяч человек, но треть из них вернется к старым привычкам. Самое страшное, говорят специалисты, что наркомания молодеет. Средний возраст зависимого сегодня составляет 15 лет.

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