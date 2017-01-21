В Алеппо российские саперы нашли штаб и опорный пункт экстремистов

Российские саперы в Алеппо сегодня отмечают свой профессиональный праздник, выполняя новые боевые задания. Удалось разминировать еще несколько кварталов.
Роман Пудовкин, командир группы разминирования Международного противоминного центра Минобороны РФ: «Экстремисты собирались подорвать туннель и засыпать его, чтобы исключить их преследование».
Всего с декабря в Алеппо взрывотехники осмотрели уже более 2 тысяч гектаров. Найдены и обезврежены 24 тысячи взрывоопасных предметов. Чаще всего заминированными оказывались школы, больницы и мечети.
Комментарии