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  • 21.01, 10:56
В Алеппо российские саперы нашли штаб и опорный пункт экстремистов. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, разминирование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Алеппо российские саперы нашли штаб и опорный пункт экстремистов

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В Алеппо российские саперы нашли штаб и опорный пункт экстремистов

В Алеппо российские саперы нашли штаб и опорный пункт экстремистов

В Алеппо российские саперы нашли штаб и опорный пункт экстремистов

    Российские саперы в Алеппо сегодня отмечают свой профессиональный праздник, выполняя новые боевые задания. Удалось разминировать еще несколько кварталов.

    В одном из старинных зданий обнаружен штаб и мощный опорный пункт террористов. Готовясь к отступлению, боевики заминировали дом. Они заложили в основание более 300 килограммов взрывчатки. Скрываться от преследователей террористы планировали по подземным ходам.

    Роман Пудовкин, командир группы разминирования Международного противоминного центра Минобороны РФ: «Экстремисты собирались подорвать туннель и засыпать его, чтобы исключить их преследование».

    Всего с декабря в Алеппо взрывотехники осмотрели уже более 2 тысяч гектаров. Найдены и обезврежены 24 тысячи взрывоопасных предметов. Чаще всего заминированными оказывались школы, больницы и мечети.

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