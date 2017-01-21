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  • 21.01, 10:56
Злой дождевик и цвета российского флага: странности и курьезы инаугурации Трампа. Буш-младший, инаугурации, курьезы, соцсети, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Злой дождевик и цвета российского флага: странности и курьезы инаугурации Трампа

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Злой дождевик и цвета российского флага: странности и курьезы инаугурации Трампа

Злой дождевик и цвета российского флага: странности и курьезы инаугурации Трампа

Злой дождевик и цвета российского флага: странности и курьезы инаугурации Трампа

    Миллионы телезрителей во всем мире наблюдали инаугурацию нового президента США Дональда Трампа. Не обошлось без забавных моментов, которые с юмором обсуждают теперь пользователи соцсетей из разных стран.

    Одной их самых обсуждаемых тем в соцсетях казуса, произошедшего во время инаугурации Дональда Трампа, стала настоящая потасовка с дождевиком 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Снимки и кадры с хрустящим полиэтиленом Бушем, и с бывшим президентом с пакетом на голове взорвали Интернет.

    Тут и комментарии, что он нюхает клей, и реплики, что вот именно этой комической составляющей и будет не хватать при новом президенте.









    Не меньше шуток вызвал и наряд советницы Трампа Келлиэнн Конуэй, появившейся в странном пальто от Gucci, выполненном в красно-бело-синей гамме. Пальто напомнило пользователям соцсетей военную форму полуторавековой давности сразу нескольких стран.









    Некоторые также обратили внимание, что красный, синий и белый сочетаются на только на американском флаге, но и на российском триколоре. К слову, стоит заметить, что Россия и США не единственные страны, чей флаг составляют именно эти цвета: есть еще Франция, Великобритания, Сербия, Нидерланды, Люксембург и другие.



    Не обошлось и без язвительных твитов в адрес ушедшего в отставку президента Обамы.



    Досталось и самому 45-му президенту США Дональду Трампу. Не обошли вниманием даже его танец с супругой, которым открывался бал.







    Обсуждали также беспорядки в Вашингтоне и сравнивали число людей на инаугурациях Обамы и Трампа.



    Пользователи посмеялись даже над самим вниманием российских соцсетей и СМИ к происходящему в этот день в США.




    Ранее стало известно и о других накладках. Так в Twitter Трампа поспешно загрузили фото с инаугурации Обамы. А во время трансляции на телеканале ВВС внезапно появились загадочные субтитры из какого-то сериала.

    Прошедшая на фоне протестов церемония инаугурации Дональда Трампа не обошлась без курьезов. Джордж Буш, например, не спр…

    Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.

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