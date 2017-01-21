Злой дождевик и цвета российского флага: странности и курьезы инаугурации Трампа

Миллионы телезрителей во всем мире наблюдали инаугурацию нового президента США Дональда Трампа. Не обошлось без забавных моментов, которые с юмором обсуждают теперь пользователи соцсетей из разных стран.
Тут и комментарии, что он нюхает клей, и реплики, что вот именно этой комической составляющей и будет не хватать при новом президенте.
George W. Bush is my favorite human being ever pic.twitter.com/m5ksX7l2YK— Andrea Raffle (@Andrea_Raffle) 20 января 2017 г.
На позитиве человек: Джордж Буш проиграл битву с полиэтиленом, но не расстроился pic.twitter.com/9XXqXpK65i— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 января 2017 г.
As horrible as today might’ve been at least we have George Bush trying to put a rain poncho on lmaoo pic.twitter.com/n5dHwhJugS— Common White Girl (@girlposts) 21 января 2017 г.
Не меньше шуток вызвал и наряд советницы Трампа Келлиэнн Конуэй, появившейся в странном пальто от Gucci, выполненном в красно-бело-синей гамме. Пальто напомнило пользователям соцсетей военную форму полуторавековой давности сразу нескольких стран.
Why does Kellyanne Conway look like the old New England Patriots logo? pic.twitter.com/swgdHH53v6— Tyler Brooke (@TylerDBrooke) 20 января 2017 г.
Kellyanne Conway is dressed exactly how Captain America’s girlfriend would have been in 1945. pic.twitter.com/4Le3mw3FVN— James Skylar Gerrond (@JimmySky) 20 января 2017 г.
Is Kellyanne Conway’s inauguration outfit the sign that Trump wants to Make America 1776 Again? #TrumpFashionChoices pic.twitter.com/Zr2IhR9PYY— #NotMyPresident (@France4Hillary) 20 января 2017 г.
Некоторые также обратили внимание, что красный, синий и белый сочетаются на только на американском флаге, но и на российском триколоре. К слову, стоит заметить, что Россия и США не единственные страны, чей флаг составляют именно эти цвета: есть еще Франция, Великобритания, Сербия, Нидерланды, Люксембург и другие.
@Alex_Gold Hey! She did a GREAT job of matching those colors up with… pic.twitter.com/RgkUcRtJ9Y— The Amazing Ron R. (@RAR18639) 20 января 2017 г.
Не обошлось и без язвительных твитов в адрес ушедшего в отставку президента Обамы.
В первый рабочий день Трампа увеличился процент безработицы среди афроамериканцев pic.twitter.com/N9GXFnuyRN— ВП (@sranysovok) 20 января 2017 г.
Досталось и самому 45-му президенту США Дональду Трампу. Не обошли вниманием даже его танец с супругой, которым открывался бал.
Трамп с супругой станцевали первый танец на балу в честь инаугурации pic.twitter.com/2gT5bI70Ch— ❄️❤️ Инна 🌞❄️ (@innamyflower) 21 января 2017 г.
Трамп плохо станцевал на балу. Американцы очень надеются, что страной он будет руководить лучше, чем танцует.☺ pic.twitter.com/bfVpDY3MTw— Alexander (@avaza1972) 21 января 2017 г.
Обсуждали также беспорядки в Вашингтоне и сравнивали число людей на инаугурациях Обамы и Трампа.
Найдите разницу, инаугурация президента США: Обама 2009 и Трамп 2017. pic.twitter.com/fNb1Ot2J90— Фокусник (@Focusnik_Evgeny) 20 января 2017 г.
Пользователи посмеялись даже над самим вниманием российских соцсетей и СМИ к происходящему в этот день в США.
Трампа вроде в Америке избирают, а по ощущениям будто у нас, прямо у меня в квартире.— НЕ БЛОГЕР (@SNAILKICK) 20 января 2017 г.
Ранее стало известно и о других накладках. Так в Twitter Трампа поспешно загрузили фото с инаугурации Обамы. А во время трансляции на телеканале ВВС внезапно появились загадочные субтитры из какого-то сериала.
Прошедшая на фоне протестов церемония инаугурации Дональда Трампа не обошлась без курьезов. Джордж Буш, например, не спр…Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.
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