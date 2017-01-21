Злой дождевик и цвета российского флага: странности и курьезы инаугурации Трампа

Миллионы телезрителей во всем мире наблюдали инаугурацию нового президента США Дональда Трампа. Не обошлось без забавных моментов, которые с юмором обсуждают теперь пользователи соцсетей из разных стран.

George W. Bush is my favorite human being ever pic.twitter.com/m5ksX7l2YK — Andrea Raffle (@Andrea_Raffle) 20 января 2017 г.

На позитиве человек: Джордж Буш проиграл битву с полиэтиленом, но не расстроился pic.twitter.com/9XXqXpK65i — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 января 2017 г.

As horrible as today might’ve been at least we have George Bush trying to put a rain poncho on lmaoo pic.twitter.com/n5dHwhJugS — Common White Girl (@girlposts) 21 января 2017 г.

Why does Kellyanne Conway look like the old New England Patriots logo? pic.twitter.com/swgdHH53v6 — Tyler Brooke (@TylerDBrooke) 20 января 2017 г.

Kellyanne Conway is dressed exactly how Captain America’s girlfriend would have been in 1945. pic.twitter.com/4Le3mw3FVN — James Skylar Gerrond (@JimmySky) 20 января 2017 г.

Is Kellyanne Conway’s inauguration outfit the sign that Trump wants to Make America 1776 Again? #TrumpFashionChoices pic.twitter.com/Zr2IhR9PYY — #NotMyPresident (@France4Hillary) 20 января 2017 г.

@Alex_Gold Hey! She did a GREAT job of matching those colors up with… pic.twitter.com/RgkUcRtJ9Y — The Amazing Ron R. (@RAR18639) 20 января 2017 г.

В первый рабочий день Трампа увеличился процент безработицы среди афроамериканцев pic.twitter.com/N9GXFnuyRN — ВП (@sranysovok) 20 января 2017 г.

Трамп с супругой станцевали первый танец на балу в честь инаугурации pic.twitter.com/2gT5bI70Ch — ❄️❤️ Инна 🌞❄️ (@innamyflower) 21 января 2017 г.

Трамп плохо станцевал на балу. Американцы очень надеются, что страной он будет руководить лучше, чем танцует.☺ pic.twitter.com/bfVpDY3MTw — Alexander (@avaza1972) 21 января 2017 г.

Найдите разницу, инаугурация президента США: Обама 2009 и Трамп 2017. pic.twitter.com/fNb1Ot2J90 — Фокусник (@Focusnik_Evgeny) 20 января 2017 г.

Трампа вроде в Америке избирают, а по ощущениям будто у нас, прямо у меня в квартире. — НЕ БЛОГЕР (@SNAILKICK) 20 января 2017 г.

Прошедшая на фоне протестов церемония инаугурации Дональда Трампа не обошлась без курьезов. Джордж Буш, например, не спр… Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.